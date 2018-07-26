O bildiriyi imzalamayan Gürsel Tekin konuştu

CHP parlamento grubu bir açıklama yaparak kurultay çağrısından vazgeçilmesi ve yerel seçimlere odaklanılması gerektiğini bildirdi. 129 milletvekilinin imzaladığı bildiriyi CHP Bartın Milletvekili Ayşe Bankoğlu okudu.

Bankoğlu, bildiri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu ve tedavi gören Deniz Baykal’dan imza talebinde bulunulmadığını söyledi. CHP’nin 12 milletvekili ise bildiriye imza koymadı.

İmza vermeyenler arasında İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in de olması dikkat çekti. Habertürk Ankara'dan Fırat Tur'un telefonla ulaştığı Tekin, “Yaşananlardan çok rahatsızım. Bu konuda hiçbir yorum yapmak istemiyorum” dedi.

— Muharrem İNCE (@vekilince) July 26, 2018

BİLDİRİYE İMZA KOYMAYAN MİLLETVEKİLLERİ:

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün

Bolu Milletvekili Tanju Özcan

Edirne Milletvekili Erdin Bircan

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol

İstanbul Milletvekili Ali Şeker

İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi

İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke

Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy

Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı

Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya

Yalova Milletvekili Özcan Özel

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