Hakkari'nin Derecik İlçesi Gelişen Köyü Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs Serhatkale mevkiinde şarampole devrildi.
İKİ ÖĞRENCİNİN DE DURUMU AĞIR
AA'da yer alan habere göre kazada yaralanan 6 öğrenci ve sürücü, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sağlık durumu ağır olan 2 öğrenci askeri helikopterle Van'a sevk edildi. Sürücü ve yaralı öğrencilerin tedavisi sürüyor.
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