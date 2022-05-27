Olası Suriye harekatında son durum! Hazırlıklar yüzde 90 tamam 0:00 / 0:00

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Habertürk Güvenlik Ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, askeri araçlar için bir kavşak noktası olan Adana'dan son durumu aktardı.

Çetin, "Askeri araçlar önce Adana'ya geliyor, Adana'dan sınır bölgelerine gönderiliyor. Görüştüğüm askeri kaynaklar hazırlıkların yüzde 90 oranında tamamlandığını söylüyor. Sürece ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait" dedi.

Türkiye'nin hem Irak hem de Suriye'de aynı anda ilk defa operasyon gerçekleştireceğinin altını çizen Çetin, "Operasyon şimdilik Fırat'ın batısıyla sınırlı kalacak. Tel Rifat, Türkiye'nin başının ağrıdığı bir bölge. Burası İran ve Rusya'nın koruması altındaki bölgeydi. Afrin'deki sivil insanlara yönelik ciddi saldırılar gerçekleşiyordu. Artık bu bataklığın kurutulması gerekiyor" dedi.

Çetin bölgedeki son durum için şunları söyledi:

"Fırat'ın batısında İran'ın ciddi gücü var. Fırat'ın doğusu için durum daha farklı. Ayn İsa da bölgeler arasında. ÖSO içindeki Arap unsurlar Münbiç'in alınmasını istiyor.

İdlib HTŞ'nin kontrolü altında ama Türkiye çevresini çevirmiş durumda. Yaklaşık 1,3 milyon insan yaşıyor. Bu insanların Türkiye'ye gelmemesi için bariyerler oluşturuldu. Su ve enerji kaynakları önemli.

Operasyonun şekli önümüzdeki saatlerde gerçekleşecek. Çok yakın olduğu söyleniyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Türkiye'nin Suriye'deki terör unsurlarına yönelik daha önce düzenlediği Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarına bir yenisinin eklenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından "Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları atmaya yakında başlıyoruz" diyerek harekat hakkında bilgi vermişti.

Erdoğan, "Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar, harekat önceliğimizdeki alanlar başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz, bu operasyonlar inşallah başlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

MGK TOPLANTISINDA KONUŞULDU

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, güney sınırlarının terör tehdidinden arındırılması için hali hazırda icra edilen ve edilecek harekatların, Türkiye'nin komşularının toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçları gereği olduğu belirtildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için hali hazırda icra edilen ve edilecek olan harekatların komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gerekli olduğu belirtilmiş, bu harekatların komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlanacağının altı çizilmiştir."