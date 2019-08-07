İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince 2019 yılının ilk 7 ayında ülke genelinde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur, Taksi, Motosiklet, Türkiye Huzur ve Trafik, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçlarına Yönelik Denetim, Okul Çevreleri, Servis Araçları ve Genel Asayiş Trafik Denetimi, Aranan Şahıslar Operasyonu, Yasadışı Bahis ve Göçmen Kaçakçılığı, Huzurlu Sokaklar, Kumar ve Tombala, Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı, Günübirlik Evler, Araç Kiralama Firmaları ve Göçmen Kaçakçılığına Yönelik olmak üzere toplam 19 uygulama gerçekleştirdi.

24 BİN 37 KİŞİ YAKALANDI

Bu uygulamalarda; aranan 24 bin 37 kişi yakalandı. 5 bin 992 kişiye adli-idari işlem yapıldı. Bin 424 kişi gözaltına alındı, 61’i çocuk olmak üzere 267 kayıp bulundu. 1 milyon 150 bin 124 araç ve 51 bin 939 motosiklet denetlendi. 3 bin 484 aranan, 470 hacizli, 85 çalıntı motosiklet yakalandı, 38 bin 421 araç ve motosiklet sürücüne işlem yapıldı.

114 BİNDEN FAZLA SERVİS, 25 BİN TAKSİ DENETLENDİ

Yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, 24 bin 716 taksi, 114 bin 205 okul servis aracı denetlendi. 6 bin 115 okul servisine ve 2 bin 56 taksi sürücüsüne işlem yapıldı. Bu uygulamalarda, 6 bin 534 araç, bin 201 okul servis aracı, bin 795 motosiklet ve 259 taksi ise trafikten men edildi.

546 BİN 911 İŞYERİ DENETLENDİ

Uygulamalarda, 74 bin 307 okul çevresi, 546 bin 911 işyeri denetlendi. Bin 655 iş yerine işlem yapılırken 136 iş yeri kapatıldı. 1.007 yasadışı bahis oynatılan işyerinde 4 bin 772 kişiye cezai işlem uygulandı. 238 işyeri ise kapatıldı.

11 BİN 160 GÜNÜBİRLİK EV KONTROL EDİLDİ

Günübirlik evler ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan uygulamada ise 11 bin 160 günübirlik ev kontrol edilirken 415 ev sahibine cezai işlem uygulandı. 8 bin 208 kiralık araç firması denetlenirken bunların 443’üne cezai işlem uygulandı.

5 BİN 742 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Dilencilik yapan 1’i yabancı uyruklu 16 çocuk ailesine, 21 yabancı uyruklu kişi idari işlem için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 5 bin 742 düzensiz göçmen ve 93 organizatör ise yakalandı. Bu uygulamalarda çok sayıda silah ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan bu uygulamalarda; 10 tekne, 130 araç, 121 bilgisayar, 27 yazıcı, 88 tombala makinası, 33 sigaramatik, 58 kumar makinası, 10 oyun makinası, 12 cep telefonu, 40 sahte pasaport, 5 sahte kimlik, 73 sahte yol izin belgesi, 1 el bombası, 3 uzun namlulu silah, 132 ruhsatsız tabanca, 208 ruhsatsız av tüfeği, 191 kurusıkı tabanca, 103 kesici/delici alet, 4 bin 12 mermi, 14 bin 594 gr. uyuşturucu madde, 4 bin 405 uyuşturucu hap, 64 bin 869 kök kenevir, 33 bin 435 paket kaçak sigara, 65 kg. tütün, 18 bin 600 makaron, 682 litre kaçak içki ele geçirildi.