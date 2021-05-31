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HaberlerGündem3. SayfaTANIDIK HIRSIZ! Son dakika: Otoparktan çaldı, yalanını polis bozdu
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Eski çalıştığı otoparktan çaldı, yalanını polis bozdu

İstanbul Kağıthane'de bir şahıs, eskiden çalıştığı otoparktan 800 bin liralık otomobil çaldı. Araç sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adım adım iz sürerek otomobili buldu. Ekiplerin kıskıvrak yakaladığı İdris Han Ç., aracı eski patronunun çaldırttığını söyledi. Polisin çalışmasıyla yalanı ortaya çıkan şahsın otomobili çaldığı otoparkında ruhsatsız olduğu belirlendi

TANIDIK HIRSIZ! Son dakika: Otoparktan çaldı, yalanını polis bozdu
Otoparktan çaldı, yalanını polis bozdu
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İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir şahıs, eskiden çalıştığı bir otoparka girip anahtarını aldığı 800 bin lira değerindeki otomobili çaldı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalanan hırsızın yalanını polis bozdu.

Olay, geçen pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde G.A.A., 800 bin lira değerindeki 34 PY 1103 plakalı lüks otomobilini cadde üzerindeki bir otoparka park etti. Ardından otoparktan çıkan G.A.A., saat 14.00 sıralarında otoparka gelerek aracını almak istedi. Ancak aracının yerinde olmadığını gören adam otoparka görevlisine durumu bildirdi. Görevlinin bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine G.A.A., aracının çalındığını anlayarak emniyete giderek şikâyette bulundu.

POLİS KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Şikâyetin ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay günü işyerinde olan çalışanlar Mücahit S. (25) ve işyeri sahibi Erkan B.'nin (47) ifadesine başvurdu. Şahısların bir şey görmediğini beyan etmesi ve otoparkta da güvenlik kamerasının olmadığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda aracı çalan şahsın 21 yaşındaki İdris Han Ç. olduğu belirlendi.

OTOMOBİL BULUNDU, ŞAHIS YAKALANDI

Kamera görüntülerinden adım adım iz süren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobilin geçtiği noktalardan Beyoğlu Çukur Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine sokağa giden polis ekipleri, önce otomobili ele geçirdi ardından da İdris Han Ç.’yi kıskıvrak yakaladı. Şahsın araçla dolaştığı anlar ise kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şahıs aracı, eski patronu olan Mehmet U. (32)’nun "al bu arabayı bir hafta ortadan kaybet, bir hafta sonra bana geri getir” dediğini iddia etmesi üzerine çaldığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri Mehmet U.’yu da gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette 3 adet “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, 1’er adet “genel güvenliği tehlikeye düşürme”, “uyuşturucu madde kullanma”, “güveni kötüye kullanma” ve “mala zarar verme” suçlarından kaydı olan İdris Han Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs “oto hırsızlığı” ve “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOPARK SAHİBİNE ADLİ KONTROL

Emniyette “Dolandırıcılık”, “Taksirle öldürme” ve “Kasten Yaralama” suçlarından kaydı bulunan Mehmet U. ise, “oto hırsızlığı”, “muhafaza görevini kötüye kullanma” ve “uyuşturucu madde ticareti” suçlarından adli işlemleri yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

RUHSATSIZ ÇIKAN OTOPARK MÜHÜRLENDİ

Öte yandan ele geçirilen araç da sahibi G.A.A.’ya teslim edilirken aracı park ettiği otoparkı denetleyen polis ekipleri, ruhsatsız olduğunu tespit etti. Otopark ise İBB yetkilileri tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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