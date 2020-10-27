AA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet Kural'ın 19 Şubat'ta sevk ve idaresindeki araçla 01 Güney yol Altunizade ayrımından Ankara istikametine seyreden Berkay Yurtsever'in kullandığı araca çarptığı anlatıldı.

Ahmet Kural'ın daha sonra da Nursen Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı araca çarpmasıyla zincirleme trafik kazasının meydana geldiği aktarılan iddianamede, Kadayıfçıoğlu'nun kaza nedeniyle yaralanmasına neden olan Kural'dan şikayetçi olduğu kaydedildi.

İddianamede, kaza sonrası yapılan ölçümde sanık Ahmet Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, kaza tespit tutanağında da kazanın oluşumunda Kural'ın kusurlu olduğunun belirtildiği ifade edildi.

Sanık Ahmet Kural'ın alınan ifadesine de yer verilen iddianamede, olay günü aracı ile seyir halindeyken zincirleme trafik kazasına karıştığını, 1.85 promilli alkollü olduğunun tespit edildiğini, ama bunu kabul etmediğini, sınırı geçmeyecek şekilde çok az alkol aldığını, kazaya ilişkin her hangi bir kastının olmadığını söylediği belirtildi.

İddianamede, Adli Tıp raporuna göre müşteki Yurtsever'in yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde olduğu ifade edilerek, Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre 1.00 promilden fazla alınan alkol miktarının güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldıracağı vurgulandı.

Bu nedenle Ahmet Kural hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiği açıklanan iddianamede, sanığın "bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ahmet Kural ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.