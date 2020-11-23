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Yürek yakan olay! Öz kardeşi öldürdü! 0:00 / 0:00

DHA

Trabzon'un Düzköy ilçesinde, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çalköy Camii Mahallesi´nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet (61) ve ağabeyi Ali K. (70) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre Ahmet K. ruhsatsız tabancasıyla ağabeyi Ali K.'ye birkaç el ateş etti. Ali K. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyup, olay yerine gelenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, Ali K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

KATİL KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri Ahmet K.'yi gözaltına aldı. Ali K.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.