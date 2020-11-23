Yürek yakan olay! Öz kardeşi öldürdü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika! ÖZ KARDEŞİ ÖLDÜRDÜ! Arazi anlaşmazlığında kardeşi silahla kıydı! - Haberler
ABONE OL

Yürek yakan olay! Öz kardeşi öldürdü!

Trabzon'un Düzköy ilçesinde Ahmet K. (61),arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi Ali K.'yi (70) tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı Ali K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı

Son dakika! ÖZ KARDEŞİ ÖLDÜRDÜ! Arazi anlaşmazlığında kardeşi silahla kıydı! - Haberler
Yürek yakan olay! Öz kardeşi öldürdü!
0:00 / 0:00
DHA

Trabzon'un Düzköy ilçesinde, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çalköy Camii Mahallesi´nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet (61) ve ağabeyi Ali K. (70) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre Ahmet K. ruhsatsız tabancasıyla ağabeyi Ali K.'ye birkaç el ateş etti. Ali K. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyup, olay yerine gelenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, Ali K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

KATİL KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri Ahmet K.'yi gözaltına aldı. Ali K.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika korona haberleri: Üçüncü dalga başladı mı? Açıklama var!
GÜNDEMÜçüncü dalga mı başlıyor?
Marketler saat kaçta açılıyor? Haftaçi haftasonu marketlerin çalışma saatleri
GÜNDEMMarketler saat kaçta açılıyor?
Son dakika haberi... 3 eski Danıştay üyesi Yüce Divan'da yargılanacak
GÜNDEM3 eski Danıştay üyesi Yüce Divan'da yargılanacak
Son dakika: Avcılar kaymasın diye bunu yaptılar! 30 metrelik 736 kazık... - Haberler
GÜNDEMAvcılar kaymasın diye 736 kazık çaktılar
Son depremler 23 Kasım 2020! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmiş son dakika deprem listesi
GÜNDEMİşte meydana gelen son depremler!
Son dakika! 11 yaşında kahreden acı! - Haberler
GÜNDEM11 yaşında kahreden acı!
TRT EBA TV 23-27 Kasım ders programı belli oldu! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın akışı nedir? İşte
GÜNDEMTRT EBA TV 23-27 Kasım ders programı
Son dakika: Bakan Soylu 2020'de öldürülen kadın sayısını açıkladı!
GÜNDEMBakan Soylu açıkladı! 2020'de 234 kadın öldürüldü!
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta?
Son dakika: Menemen Belediyesi'ndeki "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
GÜNDEMMenemen'deki soruşturmada şüpheliler adliyede

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X