Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan tutukluluk incelemesi yapıldı, tutukluluğa devam kararı verildi.

Özdağ duruşmaya SEGBİS ile tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden bağlandı. Tahliye talebi kabul edilmeyen Özdağ'ın avukatları tutukluluk incelemesinin 19 Şubat’ta yapılacağını bildiği için bir gün önceki incelemeden haberdar olmadıklarını belirtti.

Avukatlar bu nedenle duruşmaya katılamadıklarını açıkladı. Tutanağın henüz avukatlara tebliğ edilmediği de öğrenildi.