CHP Genel Başkanı Özgür Özel‘e, Dem Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı.

Selçuk Tengioğlu savcılık ifadesinde daha önce çocuklarını öldürdüğü için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını ve çeşitli cezaevlerinde 16 yıl kalarak 2020 yılında çıktığını belirtti. Tengioğlu ifadesinde, “Herhangi bir yapıyla ya da illegal bir örgütle bağlantım yoktur. Ayrıca herhangi bir siyasi partiye, dernek gibi herhangi bir oluşuma da üye değilim. Ben halen Taksim de bulunan 34 Taksim Pansiyon isimli apartta kalmaktayım. Yazları genel olarak Antalya'da oteller bölgesinde bulaşık-çamaşır işlerinde çalışmak için giderim. Sezon bittikten sonra da İstanbul iline dönüp belirttiğim yerde kalmaktayım.” dedi.

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“SALDIRIYI PLANLAMADIM”

Tengioğlu’na sorgusunda Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve saldırı fiilini gerçekleştirmeden önce yaklaşık 2,5-3 saat süreyle neden alanda beklediği soruldu. Tengioğlu bu soruya, “Alanda bir ara kalabalık bir heyetle Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Özgür Özel’in alana giriş yaptığını gördüm. Kendisi alana girdiğinde ben dışarıda beklemekteydim. Alana girdiği esnada veya devamında saldırı yapacağıma ilişkin herhangi bir iradem mevcut değildi. Bunu da planlamadım. Özgür Özel’in girişini veya çıkışını beklemem söz konusu değildir. Kaldı ki ben programa katılacağını bilmiyordum. Alanda tesadüfen gördüm. Alanda beklediğim esnada kamera görüntülerinden de görüleceği üzere Atatürk Kültür Merkezinin içerisindeki törenden görüntüleri yanımdaki şahısların telefonundan bir müddet izledim. Bu arada geçen sürenin farkında değilim. Yanından geçerken bir anda plansız bir şekilde kendisine yüzüne doğru bir tokat vurdum. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Ancak olay tamamen anlık bir refleksle gerçekleşmiştir. Daha öncesinde planlanmış veya organize edilen bir olay değildir. Bana talimat veren kimse olmamıştır.” diye cevap verdi.

SALDIRIDAN ÖNCEKİ ESNEME HAREKETLERİ SORULDU Tengioğlu’na, “İzlenilen kamera görüntülerinde bankta oturduğunuz esnada hazırlık hareketi mahiyetinde ellerinizi ve kollarınızı açma germe hareketleri yaptığınız görülmüştür. Bu hususun sebebi nedir?” diye soruldu. Tengioğlu bu soruya, “Ben 66 yaşındayım. Cezaevinde kaldığım süreçte dahi sürekli spor yapıp, hareket etmeye dikkat ederim. Bulunduğum yerde uzun süre sabit kalamam. Nezarethane görüntülerini de incelerseniz orada da sürekli hareket ettiğim görülecektir. Yapmış olduğum bu hareketler bir hazırlık hareket değil, o an bankta oturup sabit kaldığım için yapmış olduğum hareketlerden ibaretlerdir.” dedi. Tengioğlu’na ayrıca MASAK raporu soruldu. Tangioğlu bu soruya, “MASAK raporunda tespit edilen hususlar doğrudur. Ben hem Antalya oteller bölgesinde hem de İstanbul'da günlük çalıştığım dönemlerde kazanmış olduğum tüm paraları dövize çevirir ve biriktirirdim. Daha sonra bu biriktirmiş olduğum meblağı Garanti Bankası'na yatırdım. Daha sonra buradan parayı çekerek biriktirmiş olduğum meblağla birlikte 7500 USD'yi Yapı Kredi Bankası'na yatırdım. Yaklaşık 4-5 ay olmuştur. Bu parayı da vadeli hesaba yatırdım. Buradan gelen getiri, yaşlılık aylığı ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının 3 ayda bir vermiş olduğu yardımlarla geçimimi sağlamaktayım. Bunun yanı sıra İBB'den de 4000 TL ve 2000 TL olmak üzere yardım aldım. Bunun haricinde günü birlik işlerde de çalışmaktayım. Masraf olarak sadece aylık 3500 TL kaldığım aparta para vermekteyim. Bunun haricinde herhangi bir masrafım olmadığı için para biriktirmiştim. Biriktirmiş olduğum parayı herhangi bir şey karşılığında kimsenin bana vermesi söz konusu değildir" dedi.

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, şüphelinin olay tarihinde kalmakta olduğu Taksim 34 isimli aparttan sabah saat 08.30 sıralarında ayrıldığı, daha sonra Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptığı, akabinde Taksim Meydanına doğru yürümeye devam ettiği ve Atatürk Kültür Merkezi önüne geldiği anlatıldı. Yazıda, şüphelinin AKM önünde yaklaşık 2,5- 3 saat kadar beklediği belirtilerek bu sırada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in tören alanına giriş yaptığını gördüğü, tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı, törenin bitimine müteakip Özgür Özel’in alandan ayrıldığı esnada yanına yaklaşarak yüzüne tokat attığı ifade edildi. SUÇ ÖRGÜTÜ VEYA TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI HALEN ARAŞTIRILIYOR Yazıda, şüphelinin otelden ayrıldığı andan eylemi gerçekleştirdiği ana kadar tüm hareketlerini gösterir kamera kayıtlarının incelendiği belirtilerek, söz konusu olay hakkında soruşturmanın halen devam ettiği, şu aşamaya kadar yapılan tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespitinin yapılamadığı ancak bu konuda hali hazırda çalışmaların devam ettiği, yine şüphelinin eylemine iştirak eden kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığına yönelik araştırmaların devam ettiği, HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerinde şu aşamaya kadar başkaca eyleme iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılamadığı anlatıldı.