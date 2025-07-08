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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel, Turhan Çömez ve Turan Taşkın Özer'in dokunulmazlık dosyaları Meclis'te | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, Turhan Çömez ve Turan Taşkın Özer'in dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

        CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'e ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 12:03 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:03
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        Özel, Çömez ve Özer'in dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
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        Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

        Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

        "CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın."

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