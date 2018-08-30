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Son dakika: Özhaseki'den 'yerel seçimlerde ittifak yapılacak mı' sorusuna yanıt

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlere ilişkin yapılan çalışmaları anlattı. Özhaseki, belediye başkan adaylarının nasıl belirleneceği konusunda, "Sayın Cumhurbaşkanımız belediyecilikten geldiği için gözü hep belediye hizmetlerindedir. Her bir konuda beyfendinin de bir haberi vardır. Belediye başkanı adayının insani özelliklerin çok ön planda olduğunu söylemeliyim" dedi

30.08.2018 - 12:49 | Güncelleme: HABERTURK.COM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın devam edip etmeyeceği konusunda, "Biz ittifak yapmayacakmışız gibi çalışıyoruz. Ancak önümüzdeki dönem neler görürüz takip etmek lazım. Gelişmelere göre hareket etmekte fayda var. Cumhur İttifakı'nda biz birçok konuda örtüşüyoruz. Şu an çok erken" dedi. Yerel seçimlerin öne alınması konusunda konuşan Özhaseki, "Seçimlerin öne alınması gibi bir şey bizim gündemimizde yok" dedi.

AK Partili Özhaseki, Habertürk muhabiri Çimen Çetin'in sorularını yanıtladı. AK Parti'nin yerel seçim çalışmaları hakkında açıklamalar yapan Özhaseki, önemli bilgiler verdi. Özhaseki şunları söyledi:

"DERS ALMAZSAK PERİŞAN OLURUZ"

Biz AK Parti olarak çok hızlı davranan bir partiyiz. Özelelştirimzii yaptık, yol haritamızı belirledik. Zamanında yapılan ideolojik belediyeciliği bir kenara bırakarak hizmet belediyeciliği yaptık. Neredeyse tüm partiler belediyeleri almışlardı, ama sonra bu kendi sonlarını hazırladılar. Belediyecilik çok zor.

Seçimlerde yüzde 49'a kadar gelmiş bir partiyiz, yüzde 6 nereye gitti. Bunu konuşuyoruz. Vatandaşın bize kızgınlığı varsa araştırıyoruz. Biz bundan ders almazsak öbür seçimlerde perişan oluruz. Biz kendi içimzide dersimizi iyi çalışıyoruz.

Yerel yönetimler olarak brifing verdik. Bütün çalışmaları sistematik şekilde sunum yaptık. Kabul de gördü. Bu çalışmaları devam ettireceğiz. Biz 30 büyükşehirden 18'inde varız. 51 il içerisinde de 30 vilayette varız. 48 vilayette AK Partili belediyeler var. 2018 seçimlerinde de belediye seçim çevresinde 60 vilayette birinciyiz. 6-7 ilde de kıl payı ikinci partiyiz. Bu bir tespit.

GEÇMİŞ DÖNEM BELEDİYECİLİĞİ

Bütün bakanlıklarımız kendi yaptıklarını önceki dönemlerde kıyasladığında çok başarılı çıkıyoruz. Belediyeler olarak bunu yaptığımızda başarı bayağı katlanıyor. Bizden önceki dönemde keskin bir tavır vardı. Militan kadrolar içerideydi ve iş görülmezdi. Biz seçimlerde gitttiğimiz yerlerde yaptıklarımızı anlatacağız. Yeni gelişmelerden de bahsedeceğiz. Çocuklar, gençler, kadınlar için ortaya koyduğumuz projeleri söyleyeceğiz.

Bizim yaptığımız icraatlar, parti içinde karar verilmiş olan bir çalışmaydı. Parti olarak, bir vatandaş bir şehirde belediye başkanına 5 yıl görev verdiyse, bir takım işler aksıyorsa vatandaş bunun hesabını soramıyor. Parti 5 sene beklemek zorunda değil. Orada seçilmiş meclis üyeleri var. Parti kendi kurallarına uygun düşmeyen belediye başkanlarına "kenara gelin" diyebilir.

CHP seçimlerden sonra bir girdaba girdi. Kendi başlarına düştükleri dertten bir çıkış yolu arıyorlar. Dışarıya çıkış yolu olarak ara ara AK Parti'ye saldırmaya çalışıyorlar. Bu iddialar da bundan ibaret. Yaş 30'u üzerinde olan herkes bilir ki, bu ideolojik belediyeciliğin sıkıntısını hem belediye hem vatandaşlar çekmiştir. Çöp dağlarının patlamasına şahit olmuş insanlarız. CHP'nin büyükşehirler hakkında konuşmasını garip bulurum.

ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

Sayın Cumhurbaşkanımız belediyecilikten geldiği için gözü hep belediye hizmetlerindedir. Her bir konuda beyfendinin de bir haberi vardır. Belediye başkanı adayının insani özelliklerin çok ön planda olduğunu söylemeliyim. Gönül seferberliği, insani ilişkiler... İkincisi bir de çalışma istiyor bu iş. Yönetim kabiliyeti var mı ona bakacağız. Para, insan, algı, mekan yönetimini biliyor mu ona bakacağız. O belediyeden olmasına dikkat edeceğiz. Alternatif adaylar her zaman olacak.

AK PARTİ'NİN OY ORANI

Anketler normal gözüküyor. İlk girdiğimiz seçimlerde yüzde 33-34 seviyelerinde oyumuz vardı. AK Parti yüzde 40 ile 50 bandına oturmuş bir parti. Biz Türkiye'nin partisiyiz, her ilde varız. Belediyecilik tecrübemiz var. Merkezi hükümetle işbirliğinde olmanın avantajını herkes değerlendiriyordur.

Kılpayı olan yerlerle ilgili özel çalışmalar yapacağız. Şehrin resmini çekmek bizim için önemli. Oraya yorum çok katmayacağız. Ne istiyor, ne bekliyor, seçmen tercihleri nelerdir bunları biz anketlerle çözüyoruz. O şehrin sevdiği insanları biz bulacağız, başka çaremiz yok.

İTTİFAK YAPILACAK MI?

Şu an ittifak için bir şey söylemek için çok erken. Biz ittifak yapmayacakmışız gibi çalışıyoruz. Ancak önümüzdeki dönem neler görürüz takip etmek lazım. Gelişmelere göre hareket etmekte fayda var. Cumhur İttifakı'nda biz birçok konuda örtüşüyoruz. Şu an çok erken. Yerel seçimlerde ittifak daha zordur. Biz bu ittifaka dikkat ediyoruz. 

SEÇİMLER ÖNE ALINACAK MI?

Seçimlerin öne alınması gibi bir şey bizim gündemimizde yok. Ama bu tarih uygun değil. Bu tarih bize göre yanlış. Seçimler geçtikten sonra konuşulabilir. 

 

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YORUMLAR 9
  • Misafir 6 dakika önce
    Normal gözüküyormuş anket ,İnan benim bile fikrim değişmişse ittifak bile olsa artık zor
  • Misafir 7 dakika önce
    biz batıyoruz iş yok seçim miş şu piyasayı düzeltin sabır allahım sabır
  • Misafir 7 dakika önce
    biz batıyoruz iş yok seçim miş şu piyasayı düzeltin sabır allahım sabır
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