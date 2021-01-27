Para getirmeyene dayak! O çete çökertildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaZULÜM ÇETESİ! Son dakika: Küçük çocukları sömüren çete çöktü
ABONE OL

Para getirmeyene dayak! Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla sokaklarda dilendirilen çocuklara yönelik başlattığı çalışmayla vicdansız çeteyi çökertti. Suriye'den kaçak yollarla getirdikleri çocukları İstanbul'da dilendirdikleri belirlenen şüpheliler gözaltına alınırken, depoda tutulan 21 çocuk kurtarıldı. Çocukların, vicdansızlara 100 ile 150 lira arasında para ödediklerini, parayı vermediklerinde ise dövüldüklerini söyledikleri öğrenildi

ZULÜM ÇETESİ! Son dakika: Küçük çocukları sömüren çete çöktü
Para getirmeyene dayak! O çete çökertildi
0:00 / 0:00
DHA

Suriye'den kaçak yollarla getirdikleri çocukları İstanbul'da dilendirdikleri belirlenen çete çökertilirken, 21 çocuk kurtarıldı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla sokaklarda dilendirilen çocuklara yönelik olarak çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında dilendirilen Suriye uyruklu bir çocuk muhafaza altına alındı.

Yapılan araştırmalarda Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri çocukları İstanbul'da dilendiren bir şebeke tespit edildi. Ardından belirlenen Bağcılar'daki iki ayrı adrese dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Barındırıldıkları iki depoya baskında yaşları 10 ile 15 arasında değişen 21 Suriyeli çocuk kurtarıldı. Operasyonda şebeke üyesi Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

21 ÇOCUĞUN İFADESİNE BAŞVURULDU

Suriye'de bağlantıda oldukları kişiler vasıtasıyla çocukları kaçak yollarla getirtip dilendirdikleri belirlenen şebeke üyesi iki şüpheliye insan ticareti suçundan işlem yapıldı. Polis ekipleri, üzerinde kimlikleri bulunmayan çocukların göç idaresi aracılığıyla kimliklerine ulaştı.

Yapılan işlemlerin ardından 21 çocuk, Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Çocuklar için özel tasarlanmış kameralı odalarda pedagog ve avukat eşliğinde kurtarılan çocukların ifadeleri alındı.

PARA GETİRMEZLERSE DAYAK

Pedagog eşliğinde alınan ifadelerinde çocukların, kendilerine kalacak yer sağlayan kişilere 100 ile 150 lira arasında para ödediklerini, parayı vermediklerinde ise dövüldüklerini söyledikleri öğrenildi. Ardından çocuklar Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bir yurda yerleştirildi.

Çocukların sağlıksız koşullarda bir arada yaşadıkları bodrum katındaki harabe depo kameraya yansıdı.

Polis, şebekenin diğer üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CASUSLUK OPERASYONU! Son dakika: Ankara'da casusluk operasyonu! 4 gözaltı
GÜNDEMAnkara'da casusluk operasyonu! 4 gözaltı
Şentop: Aşı konusunda milletvekilleri için planlama yok
GÜNDEMŞentop'tan vekillere aşı açıklaması
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu ekranı
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
HES kodu nasıl alınıyor? Hes kodu alma! SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama ekranı
GÜNDEMHES kodu nasıl alınıyor?
27 Ocak marketler açık mı? Marketleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta içi kaça kadar açık?
GÜNDEMMarketler kaçta açılıyor?
AŞK-I MEMNU| Son dakika! Tüfekli kavga: 1 ölü, 1 yaralı...
GÜNDEMEvine geldi! Dehşetle bitti! Yasak aşk!
MEB duyurdu! Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 15 Şubat'ta okullar açılacak mı?
GÜNDEMMEB duyurdu! Okulların açılacağı tarih...
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? (27 Ocak) 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir?
GÜNDEM20 yaş altı bugün (27 Ocak) sokağa çıkabilir mi?
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitiyor mu? 65 yaş üstü seyahat izni var mı, toplu taşıma kullanabilir mi?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitiyor mu?
Son dakika haberi Ankara'da kritik FETÖ operasyonu!
GÜNDEMAnkara'da kritik FETÖ operasyonu!