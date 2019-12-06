DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan, Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü ve Sağlık Bilimleri Bölümü'nde okuyan öğrenciler arasında, 'WhatsApp' grubuna 'kişi ekleme ve çıkarma' nedeniyle tartışma çıktı.

BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

DHA'da yer alan habere göre tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken üniversite öğrencisi Ferhat Z. (21),sol bacağından bıçaklandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ferhat Z. tedavi altına alındı.

POLİS 4 ÖĞRENCİYİ GÖZALTINA ALDI

Tedaviye alınan Ferhat Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Ferhat Z.'nin bıçaklanmasıyla ilgili 4 öğrenciyi kamera görüntülerinden tespit ederek, yakalayıp, gözaltına aldı.