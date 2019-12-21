Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK´lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
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