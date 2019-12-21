Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSON DAKİKA PKK OPERASYON! MSB: "3 terörist etkisiz hale getirildi!"

Son dakika! MSB: "3 terörist etkisiz hale getirildi!"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Irak'ın kuzeyinde Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı 3 teröristin, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini duyurdu

PKK'ya Irak'ta darbe
DHA

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB),  Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK´lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY! Çaldığı 250 kiloluk çelik kasa hırsızın ayağına düştü!
GÜNDEMÇelik kasa tam 250 kiloydu! Bahtsız hırsız!
SON DAKİKA LİBYA AÇIKLAMASI! "Doğu Akdeniz'de menfaatlerimizi koruyacağız!"
GÜNDEM"Libya'dan talep gelirse değerlendiririz!"
SON DAKİKA AKILALMAZ DEHŞET! Demir çubukla annesini öldürdü!
GÜNDEMDemir çubukla annesini öldürdü!
Son dakika... Güvenlik soruşturması ile ilgili flaş gelişme
GÜNDEMGüvenlik soruşturması tekliften çıkıyor
Marmara Denizi'nde lodos ulaşıma engel oluyor
GÜNDEMMarmara'da balıkçılara önemli uyarı!
21 Aralık 2019 İstanbul Hava durumu - Meteoroloji hava durumu uyarıları 5 günlük
GÜNDEMMeteoroloji İstanbul 21 Aralık hava durumu
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında kaçak ilaç operasyonu
GÜNDEMHavalimanlarında kaçak ilaç operasyonu
Cansız bedeni bulunan dağcı Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşım
GÜNDEMMert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşım
En son depremler - 21 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi 21 Aralık 2019
SON DAKİKA KAN DONDURAN OLAY! Kızını takip edip 20 kurşunla öldürmüştü! İşte caniye istenen ceza!
GÜNDEMİşte kızını katleden caniye istenen ceza!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X