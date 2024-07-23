Çanakkale Ezine'de, dün saat 17.39'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. AFAD Deprem Dairesi, sarsıntının derinliğini 10.2 kilometre olarak açıkladı.

KANDİLLİ 4.9 OLARAK PAYLAŞTI Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak paylaştı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ezine depremine ilişkin sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. İşte Görür'ün değerlendirmesi.

"EN YAKIN DEPREM MARMARA'DA OLACAK" "Bahçeli-Ezine/Çanakkale’de 4.9 deprem oldu. Deprem Bayramiç’in güneyinde Evciler Fay Zonu'nda oldu. Bu zon, KAF’ın orta branjına ait. Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak. REKLAM

"BÜYÜK BİR DEPREME MARUZ KALABİLİRİZ" Bu Çanakkale depremi nedeniyle uyarıyorum. Özellikle hükümet, muhalefet ve halk şunu idrak etmeli. Bu ülkenin hemen hemen her yeri bir fay örgüsüyle kaplı. Ülkenin herhangi bir bölgesi herhangi bir zamanda büyük bir depreme maruz kalabilir ve binlerce insanımız ölebilir. Bu çok ciddi bir olasılıktır.

"ONU BİLİM İNSANLARI DÜŞÜNSÜN" Onun için bırakın fayların özelliklerini, yerini, boyutunu, ne zaman deprem üreteceğini. Onu bilim insanları düşünsün. Siz nasıl kentinizi ve tüm ülkeyi deprem dirençli hale getirirsiniz onu düşünün.