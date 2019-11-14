Geçtiğimiz günlerde, Rabia Naz Vatan’ın ölümünü araştırmak için ilçeye gelen TBMM Komisyonu Baba Şaban Vatan ve anne Atika Vatan ile görüşmüştü. Baba Vatan, komisyonun samimi olduğunu ve kendileriyle ilgilendiklerini belirterek, “Bu çocuk cinayeti olayı bir siyasi parti durumlarından ziyade bir çocuk, anneler, babalar durumu olduğu hissini gördüm. Bizzat burada yerinde inceleme yaptık, hatta başkan bey de sordu 'bu tel önceden de var mıydı?' diye, 'evet vardı' dedim, hatta 'terastaki çıkıntı durumu da var mıydı?' diye sordu, 'evet vardı' dedim. Bizim burada iddia ettiğimiz konu Rabia Naz'ı geri getirmeyecek, tüm çocuklarımızın adaletini sağlayacak” demişti.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Baskı ve tehditte bulunarak hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla şüpheli K.K, T.D, C.C. ve Şaban Vatan gözaltına alınmış, ikamet adresleri ve araçlarında aramalar yapılarak dijital materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır" denildi.

— şaban vatan Rabia Nazın Babasi (@VatanSaban) November 14, 2019

DNA ÖRNEĞİ VERMİŞTİ

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği vermişti.

Kendisinden DNA örneği alınması için Görele Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe veren Vatan, bugün başsavcılığın daveti üzerine DNA örneği verdi.

Başsavcılık tarafından, örneğin incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildiği bildirildi.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU GİTTİ

Şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu 1,5 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın ölümünü araştırmak üzere Giresun'un Eynesil ilçesine gitmişti.

Komisyon üyeleri olay günü Rabia Naz Vatan’ın sokak üzerinde görüntülendiği alanlarda incelemede bulunarak Rabia Naz’ın bulunduğu evin önüne geldi. Burada da evin etrafında ve çatı katında inceleme yapan komisyon üyeleri daha sonra konuyla ilgili dinlemelerin devam etmesi için Giresun'a hareket etti.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Giresun Valiliği, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, baskı ve tehditte bulunarak hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla şüpheli K.K, T.D, C.C. ile baba Şaban Vatan'ın gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 12 Nisan 2018'de Eynesil ilçesinde ikametinin önünde ağır yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülmekte olan adli tahkikatın sürdüğü, 8 Kasım 2019'da 12 milletvekilinden oluşan meclis araştırma komisyonunun Giresun merkez ve Eynesil ilçesinde çalışma ziyareti yaptığı belirtildi.

Komisyonun faaliyetlerini tamamlayıp Giresun'dan ayrılmasından sonra baba Şaban Vatan tarafından tanık Mürsel Küçükal'a yönelik gerek sosyal medya üzerinden gerekse aleni olarak tehdit ve hakaretlerde bulunulduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"13 Kasım 2019 günü saat 17.57'de Eynesil Emniyet Müdürlüğü 155 Polis imdat hattını arayan E.K'nin 'Ören yolu Dedeli Küme Evleri üst kısmında bir inilti ve bağırma seslerini' ihbar etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler olay yerine intikal etmiştir. Görevli ekibin evine gittiği Mürsel Küçükal, tanımadığı ince uzun boylu bir bayanın, yanına gelerek Şaban Vatan'ın ikametinin orada Meclis Komisyonunun kendisini beklediğini söylediğini, Rabia Naz hadisesinin vuku bulduğu yere eşi ile beraber geldiğini, burada tanımadığı 3 şahsın evin yanında yol üzerinde beklediğini gördüğünü, şahısların kendisine Rabia Naz'ın nasıl süründüğünü zorla göstermesini istediklerini, kendisinin korkudan yere yatarak defalarca süründürüldüğünü, akabinde Şaban Vatan ve yanında bulananların (kendisini meclis araştırma komisyonu üyesi milletvekilinin yardımcısı olarak tanıtan C.C, yanında bulunan K.K. ve T.D.) kendisini atölyeye soktuklarını, tehdit ve gözdağında bulunduklarını beyan etmiştir."

Konuyla ilgili günün nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verildiği ve adli tahkikat başlatıldığına işaret edilerek, "C.C isimli şahıs konuyla ilgili olarak olayın tanığı Mürsel Küçükal'ı TBMM Meclis Araştırma Komisyonundaki bir üye milletvekilinin yardımcısı olduğunu ve komisyon üyelerinin olay yerinde kendisini beklediğini söyleyerek kandırmak suretiyle kendilerine Meclis Araştırma Komisyonu süsü vererek olay yerinde baskı ve tehditte bulunarak şahsı süründüren, hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla şüpheli K.K, T.D, C.C. ve Şaban Vatan gözaltına alınmış, ikamet adresleri ve araçlarında aramalar yapılarak dijital materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından adli tahkikatın sürdürüldüğü, olayda TBMM isminin kullanılması itibarıyla Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna da ayrıca bilgi verildiği belirtildi.