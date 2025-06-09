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        Haberler Gündem Son dakika: Restorana el bombalı saldırıda çok sayıda tutuklama!

        Restorana el bombalı saldırıda çok sayıda tutuklama!

        İstanbul Kağıthane'de 2 hafta önce motosikletli iki saldırganın bir restorana düzenlediği el bombalı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. 7 kişinin yaralandığı dehşette 9 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:33 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:33
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        Restorana el bombalı saldırıda 9 tutuklama!
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        Kağıthane'de restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan iş yerine el bombasıyla düzenlenen ve 7 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 27 Mayıs'ta Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan bir iş yerine el bombasıyla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin çalışma yapıldı.

        Ekipler, iş yerine motosikletle gelen 2 şüphelinin, el bombasını bıraktıktan sonraki kaçış istikametinde bulunan 76 kilometrelik alanda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

        Şüphelilerin adres bilgilerini tespit eden ekipler, 4 Haziran'da düzenledikleri operasyonda, eylemi planlayan ve saldırıyı gerçekleştirenlerin saklanmasına yardım edenler de dahil olmak üzere 10 kişiyi gözaltına aldı.

        Dairede yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ve 90 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        BİNAYA GİREN ŞÜPHELİ PİMİNİ ÇEKİP EL BOMBASINI BIRAKTI

        Ayrıca saldırı anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, 2 şüphelinin motosikletle iş yerine gelmesi, birinin binaya girerek el bombasının pimini çekip bırakması ve hızlıca kaçması yer aldı.

        Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan iş yerine atılan el bombasının patlaması sonucu 7 kişi yaralanmıştı.

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