Yeni parti hazırlığında bulunduğu iddia edilen Ali Babacan, AK Parti kurucu üyeliğinden istifa dilekçesini genel merkeze ulaştırdığını duyurdu.

Ali Babacan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Babacan'ın yaptığı açıklamada "Görevde olduğum dönemlerde partinin kuruluş ilke ve değerlerini hem ülkemizde hem de dünyada inanarak savundum. Türkiye’nin tarihi dönüm noktalarında, doğruları için verilen büyük mücadelelerin bizzat içinde olmak benim için şeref oldu. Son yıllarda ise pek çok alanda yapılan uygulamalar ile inandığım ilke, değer ve fikirler arasında derin farklılıklar oluştu. Aklen ve kalben bir ayrışma yaşadım" ifadeleri dikkat çekti.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki, karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümü, ancak, temsil gücü yüksek ve geniş bir kadro çalışmasıyla mümkün olacaktır. Beraberce çalışmak ve ortak aklı hedeflemek zorundayız. Çalışmalarımızın bağımsız ve özgür bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Her konuda beyaz sayfalarla işe başmak gerekmektedir.

Bu gerçekler dikkate alındığında Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyeliğimin devam etmesi maalesef mümkün görünmemektedir. Bugün itibariyle istifa dilekçemi parti genel merkezine ulaştırdım."

ALİ BABACAN'DAN AÇIKLAMA

Babacan'ın yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Ağustos 2001 tarihinde kurucu üyesi olduğum Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 14 yıl MKYK üyeliği yaptım. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra 13 yıl Bakanlar Kurulu Üyesi oldum. Bu süre içerisinde ülkemizin elde ettiği büyük başarılara katkı vermekten onur duydum.

Görevde olduğum dönemlerde partinin kuruluş ilke ve değerlerini hem ülkemizde hem de dünyada inanarak savundum. Türkiye’nin tarihi dönüm noktalarında, doğruları için verilen büyük mücadelelerin bizzat içinde olmak benim için şeref oldu.

Son yıllarda ise pek çok alanda yapılan uygulamalar ile inandığım ilke, değer ve fikirler arasında derin farklılıklar oluştu. Aklen ve kalben bir ayrışma yaşadım.

Aynı süreçte Türkiye yeni sınamalarla karşı karşıya kaldı. Dünya hızla değişti. Ülkemizde ise parlak bir gelecek vaat eden, bambaşka beklentileri olan, dinamik, yeni nesillerimiz var artık.

İçinde bulunduğumuz şartlarda, Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç vardır. Ülkemiz için her alanda doğru analizler, yeniden düşünülmüş stratejiler, planlar, programlar gerekmektedir. Çok çeşitli kesimlerle yaptığımız istişareler de bunu teyit etmektedir.

Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Ben ve pek çok arkadaşım, böyle bir çalışma için büyük ve tarihi bir sorumluluk hissetmekteyiz. Bu süreçte aynı ahlaki ve toplumsal sorumluluğu hisseden çok sayıda insanla tanışmış olmak da bizim için çok sevindirici olmuştur.

İnanıyorum ki, karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümü, ancak, temsil gücü yüksek ve geniş bir kadro çalışmasıyla mümkün olacaktır. Beraberce çalışmak ve ortak aklı hedeflemek zorundayız. Çalışmalarımızın bağımsız ve özgür bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Her konuda beyaz sayfalarla işe başmak gerekmektedir.

Bu gerçekler dikkate alındığında Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyeliğimin devam etmesi maalesef mümkün görünmemektedir. Bugün itibariyle istifa dilekçemi parti genel merkezine ulaştırdım.

Hepimizin amacı ülkemizin itibarını yükseltmek, halkımızın refah ve mutluluğunu artırmak, Türkiye’yi hak ettiği güzel bir geleceğe ulaştırmaktır. İnsan hakları, özgürlükler, ileri demokrasi ve hukukun üstünlüğü vazgeçilmez ilkelerimizdir. Siyasete ilk girdiğim günden bu yana bunlar için canla başla çalıştım. Allah sağlık ve ömür verdiği sürece bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim."

AK PARTİ'DE ALDIĞI GÖREVLER

AK Parti'nin kurucu isimlerinden biri olan Ali Babacan, AK Parti'den 22., 23., 24. ve 26. Dönem Ankara Milletvekili olmuştu. 58. ve 59. hükümetlerde "Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı" yapan Babacan, 60. hükümette 1 Mayıs 2009'a kadar "Dışişleri Bakanı" olarak görev aldı ve Mayıs 2005 - Ocak 2009 arasında Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda başmüzakerecilik görevinde bulundu. 1 Mayıs 2009’da gerçekleştirilen kabine değişikliğinde "Başbakan Yardımcısı" olarak atandı. 61. ve 62. hükümetlerinde de "Başbakan Yardımcılığı" yaptı.

ALİ BABACAN KİMDİR?

1967 yılında Ankara'da doğdu. 1985'te Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’ni birincilikle bitirdi. 1989 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden üniversite birincisi olarak mezun oldu.

1990 yılında Fulbright bursunu kazanarak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Northwestern Üniversitesi Kellogg School'da İşletme dalında Yüksek Lisans (MBA) yaptı.

Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaştı.

1992-1994 yılları arasında, ABD’de finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette çalıştı.



1994-2002 yılları arasında, Ankara'da özel sektörde iş hayatını sürdürdü.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Kurucu Üyesi olarak siyasete adım attı ve Parti’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

3 Kasım 2002 genel seçimlerinde, 22. Dönem Ankara Milletvekili oldu. 58. ve 59. T.C. Hükûmetlerinde “Ekonomiden Sorumlu” Devlet Bakanı olarak görevlendirildi.

3 Haziran 2005 tarihinde, Devlet Bakanlığı görevinin yanı sıra Avrupa Birliği ile müzakereleri yürütmek üzere Başmüzakereci olarak atandı.

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde, 23. Dönem Ankara Milletvekili olarak yeniden seçildi.

29 Ağustos 2007 tarihinde, 60. T.C. Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı olarak atandı.

1 Mayıs 2009 tarihinde, 60. T.C. Hükümeti’nde “Ekonomik Konularda Genel Koordinasyondan Sorumlu” Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde, 24. Dönem Ankara Milletvekili olarak bir kez daha seçildi.



61. ve 62. T.C. Hükümetlerinde “Ekonomik Konularda Genel Koordinasyondan Sorumlu” Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İngilizce bilen Babacan, evli ve üç çocuk babasıdır.