Reza Zarrab’ın New York’ta birlikte görüntülendiği kadının, bir zamanlar Ebru Gündeş’in hayranı ve devamında da yakın arkadaşı olan Ayşegül Akgün olduğu ortaya çıktı.

Sinem Vural'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili Amerika’da görülen davanın önemli ismi Reza Zarrab, geçtiğimiz günlerde New York’taki Nobu adlı restoranda görüntülendi. Savcılıkla anlaştığı ve New York’taki bir cezaevinin özel bölümünde tutulduğu sanılan Zarrab’ın Hürriyet’te yayınlanan o fotoğrafı yankı uyandırdı.

Bu arada yemekte ona eşlik eden kadının kimliği de ortaya çıktı. Meçhul kadının, bir zamanlar Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş’in hayranı ve sonrasında arkadaşı olan Ayşegül Akgün olduğu anlaşıldı. Yıllar boyunca Gündeş’e hemen her davette, seyahatte ve sahne programında eşlik eden Akgün’ün neden Amerika’da olduğu, neden Zarrab’la görüştüğü merak konusu oldu. Bu arada Akgün ile bilinmeyen bir sebeple arası açılan ve uzun zamandır eski dostuyla görüşmeyen Gündeş’den de bu buluşmayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ünlü şarkıcı, olay fotoğraf ve Zarrab-Akgün buluşmasıyla ilgili sessizliğini koruyor.

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