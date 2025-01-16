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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi | Son dakika haberleri

        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

        İstanbul Emniyeti'nde ifadesi alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırmak iddiasıyla 4 gün önce gözaltına alınmıştı. Aralarında Akpolat'ın da olduğu 40 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından savcılığa çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 07:10 Güncelleme: 16.01.2025 - 07:44
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        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize etmesi sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 40 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        İFADELERİ TAMAMLANDI

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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        Bu arada, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in işlemlerinin de cezaevinde yapıldığı öğrenildi.

        İHALE ORGANİZASYONU İDDİASI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtilmişti.

        Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirilmişti.

        Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 zanlı hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

        "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği bilgisi de açıklamada yer almıştı.

        Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

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