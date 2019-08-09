Rize'de şehit edilen emniyet müdürünün şoförü olayı anlattı!

Enis Yıldırım'ın haberine göre Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edildiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı S. hakkında dava açılırken, olayın tanıkları ve mağdurlarının ifadesi de dosyaya girdi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makam şoförü polis memuru Yiğit Can Köksal, ifadesinde makamdan yere metal bir şey düşmüş gibi bir ses geldiğini belirterek, "Özel kalem müdürü Uğur abinin odasına girdim. Bu sırada makamdan çıkan Ercan müdür, 'Ben vuruldum' dedi. Silahımı çektim. Uğur abi 'Müdürü vuruyor, git şunu vur' dedi. Bende 'adam kim' dedim. Makamdan yine silah sesi geldi. Kapıdan tam çıkarken, Uğur abi beni koridora eliyle itti. Kendisi içeri girerek odanın kapısını kapadı" dedi.

ÖZEL KALEM ÇALIŞANLARI TAYİN EDİLDİ

Silahıyla makam odasına yöneldiğini belirten Yiğit Can Köksal, kapıyı açan polis memuru İsmail Hakkı S. ile göz göze geldiklerini söyledi. Yiğit Can Köksal, "Beni görür görmez ateş etti. Ben de karşılık verdim. Kaçarak makam odasına girdi. Bu sırada karnımda bir sıcaklık hissettim. Vurulduğumu anladım, kendimi sekreter Reyhan hanımın odasına attım. ‘Ben vuruldum, içeri girin’ diye bağırdım. Kimse yoktu, Uğur abinin odasının kapısı kapalıydı.

"CANLI YAYIN YAPIYORUM ATEŞ ETMEYİN' DEDİ"

Bu sırada İsmail makamdan çıktı. Koridorda yürüyordu. Ben yine ona ateş ettim. Bana döndü. Bir elinde silah bir elinde telefon vardı. 'Canlı yayın yapıyorum, ateş etmeyin, teslim oluyorum' dedi. Silahı bırakmasını istedim. Teslim oldu. İlk yardıma Zekiye abla geldi. Bana müdahale etti. Ülkü müdür Uğur abinin elinden telsizi alarak anons etti" dedi.

Bu arada özel kalem çalışanlarının tamamı tayin edildi ya da görev yeri değiştirildi.