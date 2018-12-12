Dün saat 14.50 sıralarında Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmesinin ardından özel kaleme bıraktığı silahı alarak hızla makam odasına geri dönmüş ve Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi boynundan vurarak şehit etmişti. Saldırgan ayrıca Personel Şube Müdürü Ercan Polat’ı sol göğüs ve sırtından vurduktan sonra kendisine ateş eden koruma polis memuru Yiğit Can Köksal’a karşılık vererek bacağından yaralamıştı. Personel Şube Müdürü Ercan Polat saldırı sonrasında ağır yaralanmıştı.

Yaşanan bu acı olay tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Ayağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan Sarıcaoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından gece geç saatlerde yoğun güvenlik önlemleri altında Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgusuna başlandı.

İŞTE SAVCILIK İFADESİ

Zanlı Sarıcaoğlu'nun ifadesinde, Derepazarı ilçesinde gündüz çalıştığı için tayinini Rize merkeze aldırmak istediğini, bunun için yazılı müracaat ettiğini fakat olumsuz sonuçlanınca bir kez de emniyet müdürüyle yüz yüze görüşmek istediğini söylediği belirtildi.

Emniyet müdürüyle görüşmesinde, Derepazarı ilçesinde gece çalışma olmadığını, Rize merkezde gece çalışarak gündüz okumak istediğini, bu nedenle tayin talep ettiğini belirttiğini dile getiren zanlının, Emniyet Müdürünün bu talebinin karşılanamayacağını söylemesi üzerine dışarı çıktığını, dışarı çıktıktan sonrasını hatırlamadığını, neden yaptığını da hatırlamadığını öne sürdüğü kaydedildi.

"PİŞMAN OLSAM NE DEĞİŞECEK?"

Sarıcaoğlu'nun, pişman olup olmadığı yönündeki soruya, "Pişman olsam ne değişecek? Ben bu yaşanan olayları daha nasıl değiştireceğim? Hiçbir şey hatırlamıyorum." dediği ifade edildi.

Zanlının ayrıca, FETÖ ile bağlantısı olup olmadığı soruyu "olmadığı" yönünde yanıtladığı belirtildi.

Öte yandan zanlının, psikolojik ilaç kullanmadığı, öğrenci affından yararlanarak yatay geçişle kaydını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine aldırdığı öğrenildi.

9 EL ATEŞ ETMİŞ

Enis Yıldırım'ın haberine göre, saldırganın, Emniyet Müdürü'nün makam odasında dokuz el ateş ettiği belirlendi.

Rize Emniyet Müdürü'nün şehit olduğu, saatte Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan N.B. adlı öğretmen ve kardeşinin duruşması da yarıda kaldı. Mahkeme başkanının, olayın ardından yargılamaya ara verdiği öğrenildi.

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