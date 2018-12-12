İşte Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ilk ifadesi

Bugün saat 15.00 sıralarında Rize Emniyet Müdürlüğü binasına gelen Derepazarı Emniyet Amirliği'nde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Saraçoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi.



GERİYE DÖNÜP SİLAHINI ALDI

Özel Kalem Müdürlüğü'ne silahını bırakıp makamda görüşen Saraçoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde bir bölüm kazandığını belirterek Rize merkezde görevlendirme talebi oldu. Ancak olumsuz yanıt aldığı tahmin edilen Saraçoğlu, çıkışta özel kalemden silahını teslim alarak tekrar içeri girdi ve Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye ateş etmeye başladı.

Bu sırada beraberindeki personel şube müdürü olan polis müdürü ve Verdi'nin koruma polisi Yigit Can Köksal'a ateş eden Saraçoğlu, ardından kendisine karşı ateş açılmasının ardından vurularak yaralandı. Olay sonrası ağır yaralanan Verdi ve biri saldırgan 3 polis memuru ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rize'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Altuğ Verdi'nin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de saldırı olayını çok yönlü araştırmak için inceleme başlatırken, saldırgana ait cep telefonu, mail ve sosyal medya hesaplarını da incelemeye aldı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tayin isteği nedeniyle gittiği Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki silahlı saldırıda bacağından vurularak etkisiz hale getirilen 35 yaşındaki trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, olayla ilgili meslektaşlarına verdiği ilk ifadesinde şaşkın olduğunu belirterek, "Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu?" dediği öğrenildi.

YARALI POLİS MÜDÜRÜ POLAT, YOĞUN BAKIMDA

Karın bölgesine aldığı kurşunla ağır yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın tedavi gördüğü hastanede ameliyattan çıkarak Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındığı belirtildi. Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

KARDEŞİNDEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Öte yandan, uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kardeşi Volkan Verdi, kişisel sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı. Kardeş Verdi'nin yazısına binlerce takipçi yorum yaptı.

Şehit olan ağabeyinin tayinin cennete çıktığını belirten Volkan Verdi, yaptığı paylaşımında, "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni târîhe desem, sığmazsın. Ailemizin gözbebeği canım abim Altuğ Verdi'nin tayini cennete çıktı. Allah'ım seni şehitlik mertebesinde ağırlasın. Adını, namını, karakterini, sevgini sonsuza kadar yaşatacağım" ifadelerini kullandı. Volkan Verdi'nin yürek burkan paylaşımına binlerce takipçi yorumda bulanarak acılı aileye taziye dileklerinde bulundu.

ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ İÇİN YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Altuğ Verdi için yarın Rize Valiliği binası önündeki alanda saat 09.00'da tören düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şehidimiz törenin ardından Mersin'e uğurlanacak ve burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Merhum şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı diliyoruz."

SOYLU'DAN EMNİYET MÜDÜRÜ'NÜN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu, beraberindeki Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Rize Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve diğer ilgililerle Verdi'nin merkeze bağlı Portakallık Mahallesi'ndeki evine geldi.

Soylu, Altuğ Verdi'nin eşi Leyla Verdi ve bazı yakınları ile görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette, Rize Müftüsü İsmail Yalçın ve diğer din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Şehit Emniyet Müdürünün Mersin'de yaşayan annesi Nuran ve babası Ertuğrul Verdi ile bazı yakınları da ziyaretin sürdüğü sırada eve geldi.

Bakan Soylu, yaklaşık 3 saat süren ziyaretin ardından evden ayrıldı.

TWİTTER'DAN MESAJ YAYIMLADI

Öte yandan Bakan Soylu, ziyaretin sürdüğü dakikalarda, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Devlet üzülür mü? Üzülsün. Çok iyi bir yöneticisini, kendisini sevdiren bir evladını, milletine hizmet eden bir kahramanını kaybetti. Altuğ Müdürüm, şehidim. Hakkını helal et. Hepimizin başı sağolsun." mesajını paylaştı.

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