Enis Yıldırım'ın haberine göre, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makamında bir polisin silahlı saldırısına uğradı. Olayda Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi de yaralandı. İddiaya göre, saldırı tayin sorunu yüzünden gerçekleşti.

Silah seslerinin duyulmasının ardından binaya giriş çıkışlar kapatıldı.

Saldırının ardından Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin de aralarında bulunduğu 3 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri binaya girdi.

Polis, bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

İLK AÇIKLAMAYI BAKAN SOYLU'DEN YAPTI

Saldırının hemen ardından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gazetecilere bilgi vermişti.

Soylu, "Şu an hastanedeler. İnşallah kurtarmak için doktorlarımız çaba gösteriyor. Olayla ilgili derin ayrıntıyı arkadaşlar ifade edecekler. Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

RİZE VALİSİ ÇEPER: ALTUĞ MÜDÜRÜMÜZ ŞEHİT OLDU, 2 ARKADAŞIMIZ YARALANDI



Doktorların çabalarına rağmen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı.



Vali Çeber, saldırıda Verdi'nin şehit olduğunu belirtirken, yaralı 2 polisin durumunun nispeten iyi olduğunu belirti.



Açıklamasında saldırının tayin isteyen bir trafik polisi tarafından gerçekleştirildiğini belirten Vali Çeper, "Maalesef çok üzücü, elim bir olay. Çok sevilen, çok başarılı Altuğ müdürümü şehit olmuştur, 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Biri personel şube müdürümüz, biri de Altuğ müdürümüzün koruması. Olayı gerçekleştiren de Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi. Bugün emniyetin görüş günü, Altuğ müdürümüz onunla da görüşüyor. Bunlar görüşmeye girerken gerekli tedbirler alınmakla birlikte, görüşmeden sonra dışarı çıkıyor, silahını aldıktan sonra çok ani bir şekilde makama geri dönüyor. Sonra orada Altuğ müdürümüzü ve personel şube müdürümüzü, ardından da içeri müdahale için giren koruma arkadaşımızı yaralıyor. Altuğ müdürümüz hastanaye geldiğinde durumu ağırdı. Maalesef biraz önce şehit oldu. Hepimiz çok üzgünüz" dedi.



Saldırgan hakkında da bilgi veren Çeper şunları söyledi, "Bilgiler henüz çok taze ancak ilk söylenen bu arkadaşımız burada bir üniversite kazanmış, aslında Derepazarı buraya çok yakın bir ilçemiz ama il merkezine gelmek istemiş. Ama tabi planlama var, bu sanırım uygun görülmemiş, muhtemelen istediği sonucu alamadı. Biz ilk etapta o şahısla ilgili de, ben ona polis memuru diyemiyorum, o hainle ilgili de bir şeyler sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz, kendi halinde bilinen birisi. Tabi onun da cezasını çekecek. Yaralılarımız nispeten iyi, ikisi de ameliyata alındı."

"15 TEMMUZ KAHRAMANLARINDAN"

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin 15 Temmuz'un kahramanlarından biri olduğunu ifade etti. Avcı, saldırının tayin isteği sebebiyle gerçekleştiğine dair bilgiler olduğunu söyledi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Saldırıyı düzenleyenin Derepazarı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube'de görevli polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu olduğu belirlendi. Saraçoğlu'nun 14 yıldır polis memuru olduğu öğrenildi. Saldırganın da yaralı olduğu ifade ediliyor.

RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da doğdu. 1989 yılında Polis Koleji'nden, 1993 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmasının ardından sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı'nda değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

Verdi, Türkiye'yi ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda temsil etmişti. Verdi, iyi derecede İngilizce biliyordu.

Altuğ Verdi, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atandı. Şehit emniyet müdürü Verdi evli ve bir kız babasıydı.

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