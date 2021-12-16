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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Rubato solistiyle ilgili davada sıcak gelişme!
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Rubato grubunun solisti Arkun'un, kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un, evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uygulayarak cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davanın dosyası, "kasten basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçları yönünden uzlaştırma bürosuna gönderildi

Son dakika: Rubato solistiyle ilgili davada sıcak gelişme!
Rubato solistiyle ilgili davada sıcak gelişme!
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AA

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Özer Arkun ile müşteki B.Y. ve taraf avukatları katıldı.

AA'da yer alan habere göre, duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, dava dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderilmesini talep etti. Söz verilen sanık Özer Arkun, bir diyeceğinin olmadığını söyledi. Müşteki B.Y.'nin avukatı da eksikliklerin giderilmesini istedi.

UZLAŞTIRMAYA GÖNDERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özer Arkun'un üzerine atılı "kasten basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarının uzlaştırmaya tabi olmasını dikkate alarak, dosyanın bu suçlar açısından uzlaşma hükümlerinin uygulanması amacıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özer Arkun ile müşteki B.Y.'nın arkadaş oldukları ve 2020 yılı Mart ayında evlilik kararı alarak birlikte yaşamaya başladıkları belirtiliyor.

Suç tarihinde sanık Özer ile müşteki aralarında evlilik meselesi nedeniyle tartışma çıktığı aktarılan iddianamede, sanık Arkun'un küfür ederek elinde bulunan su dolu bardağı müştekinin suratına fırlattığı, kapıyı kilitleyerek evden çıkmasını engellediği, cep telefonu ile bilgisayarını kullanmasına engel olduğu, atletini sıyırarak öpmeye çalıştığı, ardından da sağ kolunu bükerek kafasına ve suratına yumruk attığı anlatılıyor.

İddianamede, sanık Özer Arkun'un "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten basit yaralama", "tehdit", "şantaj", "hakaret", "nitelikli yağma" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından toplamda 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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