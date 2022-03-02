Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 7. günü! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları yedinci gününde devam ederken, Rus güçleri başkent Kiev ve diğer şehirleri daha fazla bombaladı. Rus işgalinde dünden bugüne yaşananlar...

RIA'ın Rusya Savunma Bakanlığı'ndan aktardığına göre, Rusya Ukrayna'nın Herson kentinin merkezinde kontrolü ele geçirdi.

HARKOV'DA POLİS MERKEZİ BOMBALANDI

Harkov'da Rusya'nın bombardımanı sonucu polis merkezi ağır hasar aldı. Polis merkezinin bombalandığı anlar görüntülendi. Harkov'da 21 kişinin öldüğü, 112 kişinin yaralandığı açıklandı.

"ÇOK AĞIR BOMBARDIMAN VAR"

Mariupol Belediye Başkanı, yoğun bir bombardımana maruz kaldıklarını, yaralılarını bile taşınamadığını söyledi.

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko, "Kente çok ağır bir bombardıman var. Yaralılarımızı bile tahliye edemiyoruz" dedi

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, yurt dışından Stinger ve Javelin füze sevkiyatının yapılacağını duyurdu. Rezkinov ayrıca Türkiye'den yeni insansız hava aracı (İHA) sevkiyatı yapıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı'nın Danışmanı Anton Gerashchenko Telegram kanalına yaptığı açıklamada, Kiev'in batısındaki Zhytomyr kentindeki evlerin yakındaki bir hava üssünün hedef alındığını, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TV KULESİ VURULDU

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın "Kiev halkı iletişim kulelerinden uzak dursun" açıklamasından hemen sonra Rusya, başkent Kiev’deki televizyon kulesini hedef aldı. 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ukrayna İçişleri Bakanı "TV'ler bir süre yayın yapmayacak" dedi.

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'da salı günü en az 11 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından daha ağır bombardıman altında kaldı. Şehirde çekilen bir videoda, bombalamanın ardından yıkılmış, penceresiz konutlar, devrilen ağaçlar ve elektrik hatları görülüyor.

ABD HAVA SAHASINI RUSYA'YA KAPATTI

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Batı'yı bölemeyeceği konusunda uyardı. ABD hava sahasını Rus uçaklarına kapattı.

Diğer yandan Rus TASS haber ajansının aktardığına göre, Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün ikinci müzakere masasına oturacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Müzakerelerde Rusya ve Ukrayna heyetleri doğrudan görüşüyor, arabulucu ihtiyacı yok" dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre Harkov ve güneydeki Kherson ve Mariupol şehirleri muhtemelen Ruslar tarafından kuşatılmış durumda.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkentindeki hedefleri vurmayı planladığı için binlerce kişi Kiev'den kaçmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 680 binden fazla kişi başka ülkelere sığındı.

Uluslararası Adalet Divanı, Rusya-Ukrayna arasındaki soykırım iddialarıyla ilgili olarak 7 ve 8 Mart'ta duruşmalar düzenleyeceğini açıkladı.

RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR

IMF ve Dünya Bankası, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemini ve oradaki insanların "korkunç" acılarını kınadı. Ukrayna için 3 milyar dolarlık bir destek paketi sözü verdi.

Apple, Rusya'daki tüm ürün satışlarını durduracağını söyledi.

Boeing, Moskova'daki "büyük operasyonlarını" ve "Rus havayolları için parça, bakım ve teknik destek hizmetlerini" askıya aldığını açıkladı. Ford, Jaguar ve Land Rover operasyonlarını askıya aldı.