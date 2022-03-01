Rusya'dan peş peşe açıklamalar 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "Stratejik istikrar için ABD ile çalışmaya hazırız" dedi ve "ABD'nin Avrupa'dan nükleer silahları çekmesinin zamanı geldi" diye ekledi.

Batı'nın Rusya'ya şimdiye kadar yasal olarak bağlayıcı, uzun vadeli güvenlik garantileri sağlamadığını belirten Lavrov, "Garantiden kastımız; Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üye olmasından, NATO'nun daha fazla genişlemesinden vazgeçilmesidir. Batı'nın eski SSCB ülkelerinde askeri altyapılar oluşturmasından vazgeçmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Avrupa ülkelerinde ABD'ye ait nükleer silahlar bulunmasını eleştirerek, "Amerikan nükleer silahlarının bazı Avrupa ülkelerinde bulunması, Rusya için kabul edilemez. Bu silahların ABD'ye çoktan iade edilmesi gerekiyordu." diye konuştu.

Öte yandan konferansta ekranlara Lavrov'un konuşması yansıtılırken, AB ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkenin temsilcisi Rusya Dışişleri Bakanı'nı protesto ederek salondan ayrıldı.

"RUS ORDUSU HEDEFLERİNE ULAŞANA KADAR..."

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rus ordusunun hedeflerine ulaşana kadar Ukrayna'da özel askeri operasyona devam edeceğini" bildirdi.

Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Batı'nın Ukrayna halkını Rusya ile mücadelede kullandığını savunan Şoygu, "Bizim için önemli olan, Rusya'nın Batı ülkeler tarafından oluşturulan askeri tehditten korunmasıdır." dedi.

Şoygu, Rus ordusunun sivillerin hayatının korunması için gerekli önlemleri aldığını ileri sürerek, "Saldırılar, yüksek hassasiyetli silahlar ile yalnızca askeri hedeflere yapılıyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek." ifadelerini kullandı.

"BATI SAVAŞA ZORLUYOR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Batı ülkeleri Ukrayna'ya karşı savaşa zorluyor" açıklamasında bulundu.

TASS haber ajansının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna birliklerinin Azak Denizi'ne çıkışının tamamen engellendiğini açıkladı.