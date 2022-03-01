Kremlin'den müzakere açıklaması! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Kremlin'den Ukrayna-Rusya heyetleri arasında dün gerçekleşen müzakere görüşmelerine ilişkin yapılan açıklamada "Görüşmelerin akıbetiyle ilgili yorum yapmak için henüz erken" denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları altıncı gününde devam ederken, Rusya ve Ukrayna heyetleri dün Ukrayna'nın Belarus sınırında bir araya geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşmelerin sonucu değerlendirmek için henüz erken olduğu, Putin'in görüşmeler hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

"ARABULUCU İHTİYACI YOK"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Müzakerelerde Rusya ve Ukrayna heyetleri doğrudan görüşüyor, arabulucu ihtiyacı yok" dedi.

Peskov, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) başvurusuna ilişkin, "AB askeri bir blok olmadığı için stratejik bir güvenlik sorunu oluşturmuyor." dedi.

Zelenskiy'i Ukrayna'nın meşru lideri olarak gördüklerini belirten Peskov, Putin'in Zelenskiy ile henüz konuşma planı olmadığını söyledi.

Putin'e uygulanan yaptırımlar hakkında konuşan Peskov, "Kişisel yaptırımların hiç etkisi olmadı." dedi.

İKİNCİ KEZ GÖRÜŞECEKLER

Görüşmede sonuç çıkmadığı ve heyetlerin ikinci kez görüşeceği kaydedildi.

Rus heyetinden yapılan açıklamada ise, "Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik. Beş saat süren müzakerede tüm gündem maddelerini detaylı olarak görüştük. Müzakerelere devam etme konusunda anlaştık. Bir sonraki toplantı Polonya-Belarus sınırında önümüzdeki günlerde gerçekleşecek." denildi.

Ukrayna heyeti ise Rus tarafının hala 'fazlasıyla önyargılı' olduğunu söylerken, görüşmelerin zorlu geçtiğini belirtti.