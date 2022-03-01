Rus işgalinin 6. günü! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları altıncı gününde devam ederken, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da çatışmalar devam ediyor.

Sosyal medyadan paylaşılan videoda, Rus güçlerinin Harkov'da Belediye Binasının bombalanma anını paylaştı.

Harkov kentinde bulunan Belediye Binası'nın vurulma anı da görüntülendi.

İLK MÜZAKEREDEN SONUÇ ÇIKMADI

İki ülke dün Belarus-Ukrayna sınırında görüşme yaptı. Görüşmede sonuç çıkmadığı ve heyetlerin ikinci kez görüşeceği kaydedildi. Rus heyetinden yapılan açıklamada ise, "Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik. Beş saat süren müzakerede tüm gündem maddelerini detaylı olarak görüştük. Müzakerelere devam etme konusunda anlaştık. Bir sonraki toplantı Polonya-Belarus sınırında önümüzdeki günlerde gerçekleşecek." denildi.

Ukrayna heyeti ise Rus tarafının hala 'fazlasıyla önyargılı' olduğunu söylerken, görüşmelerin zorlu geçtiğini belirtti.

70'TEN FAZLA UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ohtirka Bölge Valisi, Rus bombardımanında 70’ten fazlaUkrayna askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

RUSYA'NIN 5 BİN 300 KAYBI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın işgal harekatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son 4 günde Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank ile 816 zırhlı araç, 74 top ve 2 geminin imha edildiği ifade edildi.

Rus birliklerinin moralinin düşük olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Düşman personelinin kaybı yaklaşık 5 bin 300'e yaklaştı" denildi.

ZELENSKIY: RUSYA SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

Ukrayna lideri Zelenskiy, Harkov bombardımanının ardından Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi seçeneğinin düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Son beş günde Rusya'nın 56 roket saldırısı gerçekleştirdiğini, 113 seyir füzesi gönderdiğini söyleyen Zelenskiy, 'Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını' belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini ifade ederek, "Böyle bir ülke BM Güvenlik Konseyi'nin üyesi olmamalı" dedi.

RUSYA: RUS NÜKLEER GÜCÜ TEYAKKUZDA

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında Putin'in emriyle özel savaş durumu alındığını belirtti ve "Rusya nükleer gücü teyakkuzda" dedi.

RUSYA'DAN YAPTIRIM MİSİLLEMESİ

Yaptırımlara misilleme yapan Rusya ise ambargo uygulayan 36 ülkeye hava sahasını kapadıklarını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ise Avrupa Birliği'nin hava sahası yasağı nedeniyle Cenevre'deki Birleşmiş Milletler ziyaretini iptal ettiği duyuruldu.

AB: UKRAYNA'DA ÇOK SİVİL ÖLÜM

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell "Ukrayna'da çok sivil ölüm var" dedi. Borrell ayrıca "Ukrayna destek istiyor özellikle de istihbarat açısından biz de uydu merkezlerimizi bu konuda devreye alıyoruz. Kaynakların mobilize edilmesi açısından her şeyi takip ediyoruz. Bizim vereceğimiz yanıtın ve zorlukları aşmamızın da hızlı olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da Rusya ile ilişkilerimizde yeni bir çağ yeni bir dönem anlamına geliyor."

"AMACIMIZ PUTİN REJİMİNE ZARAR VERMEK"

"Putin finansal kaynaklarla orduyu finanse ediyor dolayısıyla amacımız Putin rejimine zarar vermek. Ancak Rus halkının bu savaşı istemediğine eminiz. Bize göre yolsuzluktan kazanılan para ile mücadele etmemiz gerekiyor. Putin'e destek verenlerin para kaynaklarını kesmemiz gerekiyor. Amacımız bu oligarşinin bankamızda bulunan paralarının akışını engelleyebilmek. Rusya gazına bağımlılık azalmalı böylece Putin rejimi zarar görecek." dedi.

BELARUS UKRAYNA'YA SALDIRACAK MI?

Belarus'un Ukrayna'ya saldırıp saldırmayacağı konusunda açıklamalarda bulunan Belarus lideri Lukaşenko "Rus operasyonunun parçası olma planımız yok" dedi.