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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Saadet zinciriyle 7 kişiyi 2,5 milyon TL dolandırdı! Tutuklandı
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Bursa'da 7 kişiyi 2,5 milyon lira dolandıran kadın tutuklandı

Bursa'da, ucuz cep telefonu temin edip, ticaretini yaptığını söylediği kişilerden para alarak 'saadet zinciri' kuran ve bu yöntemle 7 kişiyi 2,5 milyon TL dolandırdığı belirlenen Emel Demirel (33) tutuklandı.

Son dakika: Saadet zinciriyle 7 kişiyi 2,5 milyon TL dolandırdı! Tutuklandı
7 kişilik saadet zinciri! 2,5 milyon lira
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DHA

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 kişinin Emel Demirel tarafından dolandırıldığı şikayetiyle harekete geçti.

Demirel'in, ucuz cep telefonu tedarik edip, bunların ticaretini yaptığını söylediği kişilerden kazanca ortak olmaları için para istediği saptandı. Bu yöntemle 'saadet zinciri' kuran Demirel'in sisteme katılan kişilere kazançtan pay dağıtmaya başladığı, bir süre sonra para vermeyi kestiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında Demirel'in R.D.'den 1 milyon TL, K.P.'den 650 bin TL, İ.Ö.'den 421 bin TL, Y.Ş.'den 200 bin TL, S.O.'dan 185 bin TL, Ö.Ş.'den 20 bin TL ve Ö.S.F.'den 10 bin TL aldığı tespit edildi.

Emel Demirel, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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