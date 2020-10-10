Sahte içki dehşeti! 2 günde 13 ölüm!

AA

Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle son üç günde 8 kişi, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan 8 kişiden H.V, M.Ö, A.B, Y.M, İ.Y, C.D. ve Ü.G. hayatını kaybetti. Ö.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

"DEZENFEKTAN OLARAK KULLANILAN ETİL ALKOL"

AA'da yer alan habere göre Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek İhtisas Hastanesine alkol zehirlenmesi şüphesiyle 7-8 Ekim'de 8 vatandaşın intikal ettirildiği ve 7'sinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, "Konuyla ilgili yapılan ilk araştırmada şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır. Söz konusu olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmış olup işlemleri halen devam etmektedir" denildi.

ŞÜPHELİLER DE TEDAVİ ALTINDA

Öte yandan, şüpheliler S.Ü. ve Özcan Ö'nün de zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi gördüğü, Özcan Ö'nün çeşitli suçlardan 59 kaydının bulunduğu öğrenildi.

İZMİR'DE CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

Kırıkkale'nin ardından sahte içki kaynaklı ölüm haberleri İzmir'den geldi. İzmir'in 5 ilçesinde 18 kişi sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle dün sağlık merkezlerine başvurdu. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Mustafa Maya, Aydın Göksoy ve Hasan Çetinesen ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Adem Güneş kurtarılamadı. Bugün öğle saatlerinde 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte ölü sayısı 6'ya çıktı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde zehirlendiklerini belirten 18 kişi hastanelere başvurmuş, 7'si yoğun bakıma alınmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.