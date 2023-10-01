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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Ankara'da bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!

        Veterineri öldürüp aracını gasp ettiler! Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı

        Başkent'te saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin Kayseri'de veterinerlik yapan Mikail Bozloğan'ı öldürüp aracını gasp ettiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:20
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        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
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        Ankara’daki saldırı girişimini gerçekleştiren teröristlerin, Kayseri’de veterinerlik yapan kullandıkları aracın sahibi Mikail Bozloğan’ı, başından vurarak öldürdükleri ve aracını gasp ettikleri ortaya çıktı.

        Teröristlerin daha sonra bu araçla Ankara'ya geldikleri belirlendi. Bozloğan’ın cesedi de köy yakınlarında bulundu. Teröristlerin, veterineri başından vurarak öldürüp boş bir araziye bıraktığı belirlendi.

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