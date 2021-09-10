Sanayi sitesinde patlama: Bacağı koptu 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, sanayi sitesindeki otomobil tamircisinde meydana gelen patlamada bir işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Esenyurt Fatih Sanayi Sitesi'nde bulunan otomobil tamircisinde meydana geldi. Tamircide bulunan sanayi tipi tüp, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tüpten kopan parçalar, nedeniyle burada çalışan bir işçinin bacağı koptu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi devam ediyor.