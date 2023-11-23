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        Haberler Gündem Güncel SEÇİL ERZAN OLAYINDA SON DAKİKA: İsimler ve para miktarların yazıldığı defter de dosyada! Seçil Erzan’ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı

        İsimler ve para miktarların yazıldığı defter de dosyada! Seçil Erzan’ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı

        İstanbul'da spor dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddiası ile tutuklu bulunan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın dosyasına Whatsapp yazışmaları da girdi. Bilirkişi tarafından hazırlanan yazışmalarda Arda Turan sözde fona yatırdığı para geri ödenmeyince Seçil Erzan'a "Seçil bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım; karıma şimdi ne diyeceğim Seçil" diye mesaj atıyor. Ayhan Akman'ın "Ben artık bu işi soracağım haberin olsun. Aramayı düşünmüyor musun beni" içerikli mesajı da dosyada yer aldı. Ayrıca resimler klasörü içinde üzerinde isimler ve miktarlar yazan defter yapraklarının görüntüleri ortaya çıktı. Erzan'ın Fatih Terim'le çekilen fotoğrafı da bilirkişi raporunda yer aldı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 23.11.2023 - 14:03 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:03
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        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
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        "Yüksek kârlı gizli fon" vaadiyle aralarında ünlü isimlerin olduğu kişileri dolandırdığı ortaya çıkan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın ilk duruşmada Ali Yörük’le birlikte tutukluluğunun devamına karar verildi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 13 saat süren ilk duruşmada ele alınan dosyayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

        SEÇİL ERZAN’IN WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

        Türkiye gündemine oturan olay 11 Nisan 2023 günü Av. Dr. Hediye Ergin ile avukat Ümit Karadağ’ın Cumhuriyet Başsavcılığı’na müvekkillerinin Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddiasıyla yapılan şikayet başvurusuyla ortaya çıktı. Aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerin de bulunduğu müştekilerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma genişletildi. Bu kapsamda tutuklanan Seçil Erzan’ın cep telefonu el konularak incelendi. Yapılan inceleme sonucunda Erzan’ın Whatsapp yazışmaları da ortaya çıktı.

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        ARDA TURAN: “KARIMA NE DİYECEĞİM”

        Bilirkişi tarafından incelenen Whatsapp yazışmaları raporu soruşturma dosyasına girdi. Whatsapp yazışmalarında Arda Turan sözde fona yatırdığı para geri ödenmeyince Seçil Erzan'a "Seçil bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım; karıma şimdi ne diyeceğim Seçil" diye mesaj atıyor. Turan, Erzan'ın artık ödeme yapamayacağını söylemesinin ardından yazdığı mesajında ise, "Fatih Hoca kârda mı bu işte" diye soruyor. Erzan'ın cevabı ise, "Valla Arda bir şey söyleyeceğim. Normal şartlarda hoca kârdaydı" oluyor. Turan'ın, "Fatih Hoca'nın alacağı var mı bu durumda" sorusuna ise Erzan, "Ona bakmam lazım" yanıtını veriyor. Turan da, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'le bankanın üst yönetimiyle görüşeceklerini söylüyor.

        “BÜTÜN PARAMIZA EL KOYDU”

        Hasan Ç. adlı kişi ise “Seçil kardeşim yılların birikimi olan param paramızı el koyduysanız Allah sizi bildiği gibi yapsın bir şey demiyorum. Yengen iki gündür hastanede yatıyor. Morali çok bozuk. Biraz dostluğumuz varsa babanın ruhu için bizim paramızı vermeye çalış. Bizim başka hiçbir varlığımız yok çünkü bütün geleceğimiz ona bağlı” diye yazıyor. Seçil Erzan buna cevap vermiyor.

        AYHAN AKMAN’IN YAZIŞMASI DA VAR

        Seçil Erzan mahkemede, Ayhan Akman’la aralarında para alışverişi olduğunu, kendisine teslim ettiği paradan çok daha fazla parayı Akman’a ödediğini ifade ederek, Akmanın diğer mağdurların oluşmasına neden olan kişilerden biri olduğunu iddia etti. Erzan’ın bahsettiği Akman’ın da Whatsapp yazışmaları dosyada yer aldı. Ayhan Akman Whatsapp üzerinden Seçil Erzan’a “Ben artık bu işi soracağım haberin olsun. Aramayı düşünmüyor musun beni” diye mesaj atıyor. Ancak Erzan mesaja dönmüyor.

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        "ABLA BİZİ MAHVETTİN”

        Birçok yazışmanın yer aldığı Whatsapp yazışmalarında ürküten tablo ortaya çıkıyor. Bunlardan birinde Selim G. adlı kullanıcıdan “Seçil’im, arkadaş bugün muhakkak para istiyor. Cevap bekliyor dilenci oldum. Yazık değil mi bana. Torunum olduğuna sevinemedim.” diyor. Bir başka mağdur Cüneyt D. adlı kişi de “Abla abla abla ne ne zaman gelirsin ? Abla bizi mahvettin hani o kadar söz verdin rahmetli hayri abinin sözü dedin” diye mesaj atıyor ancak mesajına karşılık verilmiyor.

        “GS MERT: ‘SEÇO NERELERDESİN CEBİN KAPALI”

        Bilirkişi raporunda 7 Nisan 2023 günü GS Mert adıyla kayıtlı kullanıcı “Yine kayıpsın Allah sonumuzu hayır etsin 1 bekliyor biliosun aman daha azı olursa da beni yorma hiç hayatta gitmem evine zaten o beni almaz, herif telefonlarımı açmıyor, Sıkıldım zaten artık ne oluyorsa olur, onu durduracak bir kredim kalmadı.Seço ben iftarı yapıp direk sana gelirim. Seço nerelerdesin cebin kapalı???? Sen bunu bize nasıl yaparsın ya?? Ne oldu senin Allah korkuna??” diye mesaj attığı belirtiliyor.

        RESİMLER BÖLÜMÜNDE ÇIKANLAR

        Seçil Erzan’ın Whatsapp yazışmaları dışında resimler klasörü içinde yapılan incelemede Whatsapp görüşmelerine ait ekran alıntıları, üzerinde isimler ve miktarlar yazan defter yapraklarının görüntüleri ortaya çıktı. Ayrıca aldığı paranın fotoğrafı dışında Fatih Terim’le çekilmiş bir fotoğraf karesi de çıktı. Tüm bu içerikler soruşturma dosyasına girdi.

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        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 8 ay önce Av. Dr. Hediye Ergin ile Avukat Ümit Karadağ tarafından iki şikayet başvurusuyla soruşturma başlatıldı. Bu şikayetler üzerine başlanan milyon dolarlık soruşturma Habertürk’ün gündeme getirmesiyle bomba etkisi yarattı. Başlatılan bu soruşturma kapsamında Denizbank Levent şubesinin banka müdürü Seçil Erzan'ın, müşterilerine ‘Yüksek faiz” veren özel fon hesabıyla yüksek kar kazandırılıyor iddiasıyla müşterilerini dolandırdığı belirtilmişti. Büyüyen soruşturma kapsamında, Erzan’ın, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi birçok ünlü ismin bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Yapılan soruşturma kapsamında Seçil Erzan ile birlikte 4 kişi tutuklandı. Ve şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, Seçil Erzan ve 6 şüpheli hakkında "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açtı. Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüphelilerin ise 4 yıl 6 aydan 97 yıl 6 aya kadar hapisleri istendi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamenin ilk duruşması yapıldı.

        DENİZBANK ÜNLÜ İSİMLERE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

        Ünlü isimlerin yer aldığı ve 29 şikayetin olduğu soruşturmada savcılık Denizbank ve Denizbank yöneticilerine takipsizlik kararı vermişti. Takipsizlik kararının ardından Denizbank’tan da ünlü isimler hakkında suç duyurusu gelmişti. Denizbank, eski milli futbolcu Selçuk İnan, Emre Çolak kardeşi Emrah Çolak ve Musa Mert Çetin hakkında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve banka itibarının zedelendiği iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurularında bulunmuştu.

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        #son dakika
        #Seçil Erzan
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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