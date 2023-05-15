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CHP listelerinden seçime giren 6 parti kaç vekil çıkardı?

Türkiye, dün, Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra 28. Dönem TBMM vekillerini belirlemek için de sandığa gitti. Ana muhalefet partisi CHP, 169 milletvekiliyle Meclis'te temsil hakkı kazandı. CHP'nin, ittifak ortakları Deva Partisi 14, Saadet Partisi 10, Gelecek Partisi 10, Demokrat Parti 3 ve İYİ Parti ile Türkiye Değişim Partisi 1'er milletvekilliği kazandı. CHP listesinden 6 partinin 39 milletvekili Meclis'e girdi

Son dakika seçim sonucu: CHP listelerinden seçime giren 6 parti kaç vekil çıkardı? - Seçim haberleri
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28. Dönem TBMM Milletvekili seçimlerine Millet ittifakının büyük paydaşı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ittifakın diğer ortakları olan Saadet, Gelecek, Demokrat ve Deva partilerine de listelerinden yer verdi.

TDP VE İYİ PARTİ'YE DE LİSTESİNDE YER VERDİ

CHP ayrıca, Erzincan'da Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü birinci sıradan aday gösterirken, İYİ Parti'yle yaptığı ortak listeyle de İYİ Parti vekil adaylarına listesinden yer ayırdı.

6 PARTİDEN 39 VEKİL MECLİSE GİRDİ

Dün gerçekleşen TBMM seçimi sonucu CHP 169 milletvekilliği kazandı. CHP'nin, ittifak ortakları Deva Partisi 14, Saadet Partisi 10, Gelecek Partisi 10, Demokrat Parti 3 ve İYİ Parti ve Türkiye Değişim Partisi 1'er milletvekilliği kazandı. CHP listesinden 6 partinin 39 milletvekili Meclis'e girdi.

SAADET PARTİSİ

Birol Aydın (İstanbul), Mustafa Kaya (İstanbul), Bülent Kaya (İstanbul), Mehmet Atmaca (Bursa), Hasan Bitmez (Kocaeli), Mesut Doğan (Ankara), Mahmut Arıkan (Kayseri), Mehmet Karaman (Samsun), Necmettin Çalışkan (Hatay) ve Şerafettin Kılıç (Antalya).

GELECEK PARTİSİ

Nedim Yamalı (Ankara), Serap Yazıcı (Antalya), Mustafa Bilici (İzmir), Hasan Ekici (Konya), Kani Torun (Bursa), Selim Temurci (İstanbul), Doğan Demir (İstanbul), Mesih Şahin (İstanbul), Sema Silkin Ün (Denizli) ve Selçuk Özdağ (Muğla).

DEVA PARTİSİ

Sadullah Kısacık (Adana), Sadullah Ergin (Ankara), İdris Şahin (Ankara), Hasan Karal (İstanbul), Elif Esen (İstanbul), Evrim Rızvanoğlu (İstanbul), Mustafa Yeneroğlu (İstanbul), Medeni Yılmaz (İstanbul), Cem Avşar (Tekirdağ), Burak Dalgın (Balıkesir), Sema Aliye Kavaf (Manisa), Seda Kaya Ösen (İzmir), Mehmet Emin Ekmen (Mersin) ve Ertuğrul Kaya (Gaziantep).

* Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, yurt dışı oylarla ilgili itirazlarıyla 15 vekil olarak Gaziantep'ten İrfan Karadut'un Meclis'e girebileceğini belirtti.

İYİ PARTİ VE TDP'YE 1'ER VEKİL

Fermuar sistemiyle İYİ Parti'den Ahmet Ersagun (İstanbul) ve Türkiye Değişim Partisi'nden (TDP), Mustafa Sarıgül (Erzincan) milletvekili oldular.

DEMOKRAT PARTİ

Cemal Enginyurt (İstanbul), Salih Uzun (İzmir) ve Haydar Altıntaş (İzmir).

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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