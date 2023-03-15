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Sel suları yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı

Türkiye bu kez deprem bölgesinden gelen sel felaketi haberi ile sarsıldı. 5 kişinin yaşamını yitirdiği faciada ortaya çıkan görüntüler de afetin boyutunu gözler önüne serdi. AFAD'dan yapılan açıklamada da arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi

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HABERTURK.COM / DHA
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler

    Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nca, Adıyaman'ın Tut ilçesi ile Şanlıurfa'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen su baskınlarında, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kaybolduğu, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler

    DHA'da yer alan habere göre AFAD'dan yapılan açıklamada, Adıyaman'ın Tut ilçesi ile Şanlıurfa'da aşırı yağışlar sonucu su baskınları meydana geldiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler

    "Adıyaman ili Tut ilçesine son 24 saatte metrekareye 136 milimetre yağış düşmüştür. 1 konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp durumda olan 3 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek amacıyla Adıyaman merkezden Tut ilçesinde 15 araç, 14 profesyonel dalgıç, 140 arama kurtarma personeli ile birlikte toplam 346 personel görevlendirilmiştir. Bölgedeki iş makinelerine ek olarak 10 vidanjör, 50 motopomp ve dalgıç pompa, 6 kurtarma botu görevlendirilmiştir."
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler

    Şanlıurfa'da da son 24 saatte metrekareye 111 milimetre yağış düştüğü kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

    "Meydana gelen su baskınları nedeniyle; 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, 2 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı alınmıştır. Şanlıurfa, Adana, Bingöl, Mersin, Gaziantep İl AFAD Müdürlüklerinden olay bölgesine arama kurtarma personeli sevk edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir."
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler

    "Şanlıurfa'da halihazırda bulunan iş makinelerine ilaveten 270 adet iş makinesi sevk edilmiş olup, bölgede şu anda 5 vidanjör, 100 adet dalgıç pompa ve motopomp, 25 adet su botu, 23 arama kurtarma aracı, 17 profesyonel dalgıç, 162 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Diğer illerden takviyeler devam etmektedir. Bölgede aşırı yağışlardan kaynaklı 562 ihbar alınmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir."
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler
  • Sel suları Şanlıurfa'yı yıktı geçti! Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Son dakika haberler

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