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Şanlıurfa'da sel nedeniyle çöken yoldan geçen TIR suya kapıldı

Depremin ardından sel felaketini yaşayan Şanlıurfa'da feci görüntüler ortaya çıktı. Kentte sel sularına kapılan TIR'ıın sürücüsünün ise Atatürk Baraj Gölü'nde arandığı öğrenildi

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AA

  • Şanlıurfa'nın Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolda sel nedeniyle çökmeler meydana geldi, kontrolden çıkan tır devrilerek suda kayboldu.
  • Son dakika: Sel sularına kapılan TIR'ın sürücüsü barajda aranıyor!

    AA'da yer alan habere göre şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ilçesinde sel ve su baskını etkili oluyor. 
  • Son dakika: Sel sularına kapılan TIR'ın sürücüsü barajda aranıyor!

    İlçedeki Yalıntaş deresinin taşması sonucu ilçeyi Hilvan'a bağlayan kara yolu su altında kaldı. Yol, çökmeler nedeniyle ulaşıma kapandı.

     
  • Son dakika: Sel sularına kapılan TIR'ın sürücüsü barajda aranıyor!

    Öte yandan yolda sel sularına rağmen ilerlemeye çalışan Emin Ergün (20) yönetimindeki tır, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilme anı cep telefonlarıyla görüntülenen tır, sel sularına kapıldı. Ergün'ün kurtarılması ve tırın bulunması için Atatürk Barajı Gölü kıyısında botlarla arama kurtarma çalışması yapılıyor.

     
  • Son dakika: Sel sularına kapılan TIR'ın sürücüsü barajda aranıyor!

    Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, yaptığı açıklamada, iki gündür devam eden sağanağın sele dönüştüğünü, ekiplerin ihbarlara müdahale etmeye çalıştığını belirtti.
  • Son dakika: Sel sularına kapılan TIR'ın sürücüsü barajda aranıyor!

    Sel nedeniyle Hilvan yolunda çökmeler oluştuğunu aktaran Aksoy, bölgeden geçerken çökme sonucu devrilen tırın gözden kaybolduğunu, dorsenin en son Fırat Nehri yakınlarında görüldüğüne ilişkin bilgiler geldiğini söyledi.
  • Son dakika: Sel sularına kapılan TIR'ın sürücüsü barajda aranıyor!

    Arama kurtarma çalışmaları sırasında çantası bulunan tır sürücüsü Emin Ergün'ün dayısı Yusuf Ergün, AA muhabirine yeğeninin Diyarbakır'a götürdüğü yükü boşalttıktan sonra tırla eve gelirken sele kapıldığını, sağ salim bulunması için dua ettiklerini söyledi. Sürücünün yakınlarının bölgedeki bekleyişi sürüyor.

     

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