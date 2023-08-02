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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Şile'de bulunan top mermileri imha ediliyor

        Şile'de bulunan top mermileri imha ediliyor

        İstanbul'un Şile ilçesinin Sofular Köyü sahilinde 30'a yakın top mermisi kıyıda bulundu. SAS ekipleri top mermilerini imha ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 08:01
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        Şile'de bulunan mermiler imha ediliyor
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        Şile Sofular Köyü'nde sahilde denizde bulunan top mermileri, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'nın (SAS) aldığı kararla ekipler tarafından imha ediliyor.

        Geçen cuma günü deniz tabanında belirlenen top mermileri, SAS timleri tarafından bölgede yapılan taramalardan sonra karaya çıkarılmış ve yerleşim yerleri ile plajın da bulunduğu alanda güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlamıştı. O tedbirler eşliğinde sabah saatlerinde top mermilerinin imha edilmesi için çalışma başlatıldı.

        PLAJA GİRİŞLER KAPATILDI

        Olay, geçtiğimiz cuma günü Şile Sofular Köyü, Sofular Halk Plajı'nda yüzmeye gelen bir vatandaşın, denizde çok sayıda patlamamış top mermisi gördüğü yönünde yaptığı ihbarın ardından ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'na (SAS) haber verildi. Sahil boşaltılırken, plaja girişler kapatıldı.

        İNCELEME YAPILDI

        İlk gün hava koşulları nedeniyle dalış yapılamazken, 29 Temmuz Cumartesi günü yapılan çalışmalarda sahilden 10 metre uzaklıkta 1-1.5 metre derinlikte bölgeye dağılmış vaziyette 9 şüpheli cisim tespit edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Grup Komutanlığı tarafından yapılan görüntü incelemelerinde ise şüpheli cisimlerin top mermisi olduğu belirlendi.

        30 Temmuz Pazar günü dalış gerçekleştiren SAS timi, bahse konu mevkide en az 28 adet mühimmat tespit etti. Bu mühimmatlardan karaya çıkarılması mümkün vaziyette olan 8 tanesi teşhis ve imha için SAS timi tarafından karaya çıkarıldı.

        1200 metrelik yarıçaplı sahada yerleşim yerlerinde ve plajlarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra sabah saatlerinde mühimmatın imha işlemi için çalışma başlatıldı.

        #Şile
        #top mermisi
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