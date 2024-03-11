Eski Ülkü Ocakları Başkanı öldürülen Sinan Ateş'in babası Musa Ateş 64 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Ankara’nın Çukurambar semtinde 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş yaşamını yitirdi.

Bursa'da yaşayan babası Musa Ateş, sahura kalktıktan sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla eve sevk edilen sağlık ekipleri, Ateş'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Musa Ateş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu X'ten yaptığı açıklamada, "Haince katledilen merhum Sinan Ateş’in babası Musa Ateş, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun. Tek dileği, oğlunun katillerinin cezalandırıldığını görmekti! Ama engellerle, karartmalarla nasip olmadı! Bizlere düşen ise bu sorumluluğun sonuna kadar takipçisi olmaktır ve olacağız" dedi.

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SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmiş, Selman Bozkurt omzundan yara almıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: Kürşad Zorlu, X