İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 9 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
AVAŞİN'DE DE 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Pençe Harekâtı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye ulaştı.
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