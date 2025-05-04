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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sırrı Süreyya Önder'e veda... Son yolculuğuna uğurlanıyor | Son dakika haberleri

        Sırrı Süreyya Önder'e veda...

        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor. Önder için ilk tören AKM'de düzenleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 10:12 Güncelleme: 04.05.2025 - 10:16
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        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
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        Türk siyaset ve sanat dünyasının sevilen isimlerinden TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenleniyor.

        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren Önder, 18 gündür yoğun bakım tedavisi görüyordu. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in saat 16.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        Önder için ilk törenin bugün saat 11.00'de AKM'de düzenlenecek. AKM'deki törenin ardından Levent'teki Barbaros Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Ardından Önder'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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        CENAZE TÖRENİ BUGÜN

        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder Haberi Görüntüle

        DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için bugün yapılacak cenaze töreniyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cenazenin bugün Zincirlikuyu'ya defnedileceği açıklanırken, cenaze öncesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılacağı duyuruldu.

        DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bütün Türkiye halklarının başı sağ olsun. Bizim açımızdan yeri doldurulamaz, çok büyük bir kayıp. Bugün, Sırrı Süreyya Önder'in naaşı saat 11.00'da Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne gelecek, bir tören düzenlenecek. Bütün Türkiye halklarını, bütün İstanbulluları Sırrı Süreyya Önder'i uğurlamak için öncelikle Taksim'e bekliyoruz" dedi.

        Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze töreni sonrası Önder'in Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağını belirten Koçyiğit, "Barış mücadelesi veren büyük bir yoldaşımızı kaybettik. Meclis başkanvekilimizi, İmralı heyetimizin üyesini kaybettik. Acımız büyük" ifadelerini kullandı.

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