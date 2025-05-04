Türk siyaset ve sanat dünyasının sevilen isimlerinden TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenleniyor.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren Önder, 18 gündür yoğun bakım tedavisi görüyordu. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in saat 16.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

Önder için ilk törenin bugün saat 11.00'de AKM'de düzenlenecek. AKM'deki törenin ardından Levent'teki Barbaros Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Ardından Önder'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder Haberi Görüntüle

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için bugün yapılacak cenaze töreniyle ilgili açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cenazenin bugün Zincirlikuyu'ya defnedileceği açıklanırken, cenaze öncesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılacağı duyuruldu.