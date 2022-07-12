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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul Şişli'de araç scooterlı kadına çarptı!
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Şişli'de aracın çarptığı scooterlı kadın hayatını kaybetti

İstanbul Şişli'de feci bir scooter kazası meydana geldi. Olayda bir aracın çarptığı scooterlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı

Son dakika: İstanbul Şişli'de araç scooterlı kadına çarptı!
Şişli'de araç scooterlı kadına çarptı!
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İHA

Son dakika haberine göre Şişli'de aracın çarptığı scooterlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre kaza saat 00.10 sıralarında Şişli Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İddiaya göre aracıyla seyir halinde olan H.A. isimli şahıs, elektrikli scooter kullanan D.G. isimli kadına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle D.G yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

D.G, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü H.A. ise gözaltına alındı. H.A.'nın, “taksirle öldürme” suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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