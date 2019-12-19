Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

Sivas'ta yaşayan Süheyla K. (20),eşi Mehmet K. (26) tarafından şiddette maruz kaldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre şiddete dayanamayan genç kadın, bir süre önce evden kaçarak İstanbul’da yaşayan dedesinin evine sığındı.

Polise şikayette bulunmayan Süheyla K., İstanbul’da dedesinin yanında yaşamaya başladı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Kocasından gördüğü şiddetin ardından Süheyla K., kocasına boşanma davası açtı. Boşanma aşaması yaşanırken, koca Mehmet K., İstanbul’a kaçan eşini bulmak için iz sürmeye başladı. Kısa bir süre önce de İstanbul’a gelip eşinin kalabileceği akrabalarının evlerini araştırdı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Şüpheli yaptığı araştırmada eşini, Kartal Yakacık Yeni Mahalle'deki dedesinin evinden çıkarken gördü. Arkadan eşi Süheyla K.'yı yakalayan Mehmet K., elindeki bıçakla, sırtından ve bacağından defalarca bıçakladı. 20’den fazla bıçak darbesi alan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

ELİ KESİK HALDE YAKALANDI

Bunun üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip harekete geçti. Yapılan incelemede, şüphelinin Pendik tarafına kaçtığı tespit edildi. Polisin yaptığı araştırmaya göre, şüphelinin de eli kesikti. Tespit edilen bölgedeki kafelerde araştırma yapan polis eli kesik şüpheliyi yakaladı.

KADIN ŞİDDETTEN ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞ

Yakalanan şüpheli Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Süheyla K.’nın kocasıyla yaşadığı şiddetten dolayı polise şikayetçi olmadığı ortaya çıktı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.