DHA

Konya'da polis ekipleri, son 6 ay içerisinde yaklaşık 100 farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 12 yaşındaki T.T.'yi 12 Mayıs günü gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen T.T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaparken, güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin yine T.T. olduğu tespit edildi. T.T., dün sabah polis tarafından gözaltına alındı.

BIÇAK ÇEKİP KOVALADI

DHA'da yer alan habere göre T.T.'nin hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tornavida kullanarak iş yerlerinin kapısını açan T.T.'nin paraları alması yer aldı. Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine giren T.T.'nin, kendisini fark eden kişiyi ise belinden çıkardığı bıçakla kovaladığı görüldü.

EROİN ALABİLMEK İÇİN HIRSIZLIK YAPIYORMUŞ

Babası İ.T.'nin (31) de poliste hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu öğrenilen T.T.'nin, 3 yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğu ve eroin alabilmek için hırsızlık yaptığı belirtildi. Polisteki ifadesinde hırsızlık olaylarını kabul eden T.T.'nin, uyuşturucunun etkisinde olduğu için birçok hırsızlık olayını hatırlamadığını, iş yerlerinden para çaldığını söylediği öğrenildi.

"TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM"

Uyuşturucuyu bırakmak istediğini belirten T.T.'nin, ''Uyuşturucu bırakmak için tedavi olmak istiyorum ve bu konuda yardım bekliyorum'' dediği öğrenildi. T.T. hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan da işlem yapılacağı bildirildi. 'Hırsızlık, mala zarar verme, bıçakla tehdit' suçlarından 14 farklı dosyadan hakkında işlem yapılan T.T., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.