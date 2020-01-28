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HaberlerGündemSon dakika şoke eden olay! Annesinin satacağını öğrenince oturduğu evi yaktı!

Akılalmaz olay! Annesinin satacağını öğrenince oturduğu evi yaktı!

Bursa'da, Sabiha P., annesinin satacağını öğrendiği oturduğu evi ateşe verip, yaktı. İtfaiye ekipleri tarafından bir saatte kontrol altına alınan yangında ev küle döndü. Polis, olay yerinden kaçan Sabiha P.'yi yakalamak için çalışma başlattı

oturduğu evi yaktı
DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi 4´ncü Fener Sokak´taki tek katlı evde arkadaşlarıyla yaşayan Sabiha P., Afyon'da bulunan annesinin evi satmak için Bursa'ya geldiğini öğrendi. Bu duruma sinirlenen Sabiha P., evi ateşe verip, kaçtı.

POLİS, EVİ YAKAN ZANLIYI ARIYOR

DHA'da yer alan habere göre ev kısa sürede alevler içinde kalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucu kontrol altına alındı. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. Polis, kaçan Sabiha P.'yi arıyor.

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