'Suikast timi'ne operasyon! 5 İranlı gözaltında

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DHA

Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığı yaptıkları öne sürülen İran uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı ev ve otellerde yapılan aramalarda çok sayıda belge, dijital materyal ve 2 susturucu, 2 tabanca ele geçirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına 'Derhal ülkeden ayrılın' diyerek uyarısında bulundu.

Lapid'in açıklamalarının ardından, İstanbul İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri çalışma başlattı.

MİT tarafından uzun süredir takip edildikleri öğrenilen, saldırı hazırlığındaki suikast timine yönelik dün operasyon yapıldı. Aralarında tetikçilerin de olduğu İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldığı günlük kiralık daire ile otellerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 susturucu, 2 tabanca, çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.