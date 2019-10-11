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Son dakika... Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Cuma: "Türkmen köyünden haber alamıyoruz!"

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Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma, "Türkiye sınırına komşu Suriye'nin Tel Abyad kasabasına 25 kilometre uzaklıkta, binlerce Türkmenin yaşadığı terör örgütü YPG/PKK tarafından kuşatılan Hamam-el Türkmen Köyü'nden haber alamıyoruz" dedi. Cuma, "Barış Pınarı'na 4 Türkmen tugayı ile destek veriyoruz. Bölgede Türkiye olmasa Ortadoğu zulüm ve kaosun beşiği olur" diye konuştu

Suriye operasyonu

Suriye'de iç savaş başlamadan önce ülkenin bütün kentlerinde yaşadıklarını belirterek söze başlıyor Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma. Ülke genelinde 3.5 milyon Türkmenin yaşadığını ve bu nüfusun 1.5 milyonunun Türkçe, 2 milyonunun ise Arapça konuştuğunu söylüyor.

"BİZ BİN YILDIR SURİYE'DEYİZ"

BAAS Rejimi'nin asimile çalışmalarına rağmen bin yıldır Suriye'de yaşadıklarını ifade eden Dr. Muhammed Vecih Cuma, Suriye'de yaşananları Türkmenlerin cephesinden HABERTÜRK'e anlattı...

"TÜRKMEN KÖYÜNDEN HABER ALAMIYORUZ"

"Öncelikle, çarşamba günü başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye sınırına komşu Tel Abyad'a 25 kilometre uzaklıkta binlerce Türkmenin yaşadığı köyden haber alamıyoruz. Tel Hamam olarak haberlere yansıyan üç büyük yerleşim biriminden ve tamamı Türkmenlerden oluşan Hamam el-Türkmen Köyü'nün terör örgütü YPG/PKK tarafından kuşatıldığını biliyoruz ve bu durumla ilgili endişe içindeyiz.

"SURİYE'NİN İKİNCİ UNSURU BİZİZ"

Türkmenler, 3.5 milyonluk nüfusuyla Suriye'nin ikinci büyük asli unsurudur. Suriye Türkmenleri Suriye'nin bölünmesini değil, parçalanmamasını savunmaktadır. Terör örgütü PKK'nın kontrolünde olan bölgelerde yaşayan Türkmen nüfus 2.5 milyonu bulmaktadır. İç savaştan önce ülkenin her yerinde, Şam, Golan Tepeleri, Hama, Bayırbucak, Halep, Rakka, Tartus, idlib'de yaşayan Türkmenler şu an yoğun olarak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile temizlenen bölgelere çekilmiş durumdadır. Şam kırsalı ve Golan'da Türkmen nüfus kalmamıştır.

 

"RAKKA'DA, HALEP'TE HÂLÂ VARIZ"

PKK'nın kontrolünde olan Rakka'da da Halep'te de ciddi bir Türkmen nüfus bulunmaktadır. Suriye Türkmenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun bir an önce bu topraklara gelmesini beklemektedir. Suriye Türkmenleri eğitip donatılan 4 tugayı ile Fırat'ın doğusunda bu harekata Suriye Milli Ordusu bünyesinde katılmaktadır.

"AB VE ARAPLAR O ZAMAN NEREDEYDİ?"

Yıllarca burada Türkmenlere ne zulümler, aşağılamalar yapıldı. İnsanlık dışı muamelelere maruz kaldık. Bugün harekata karşı olan Avrupa Birliği ve Arap dünyası, biz haksızlığa uğrarken neredeydi? Biz kızlarımızı, erkeklerimizi terör örgütüne ne pahasına olursa olsun vermedik ama birçok Arap komşumuzun çocukları bu örgüt tarafından kaçırılıp ellerine silah tutuşturuldu.

"FAKİR FUKARANIN ÇOCUKLARINI ALDILAR"

Şu an PKK'nın içinde elinde silah olan çocuk yaştakiler ailesi fakir, fukara olan insanların çocuklarıdır. Biz, bir an önce bu savaşın bitmesini ve Suriye'de huzur, güven içinde yaşamak istiyoruz. Burası bizim bin yıllık toprağımızdır ve biz bir yere gitmeyeceğiz. Bu harekatı desteklemeyen Arap ve Avrupa dünyası kesinlikle Suriye'nin parçalanmasını, zulmün devam etmesini istemektedir.

"TÜRKİYE OLMASA ORTADOĞU KAN AĞLAR"

Allah saklasın, Türkiye bu bölgede olmasa sadece Suriye'de değil, Ortadoğu'nun tamamında kan, zulüm, savaş ve kaos olur. Her yer katliam evine döner. Suriye'ye gerçekten sahip çıkan tek ülke Türkiye'dir.

"TEMİZLEYİP MİLLİ ORDUYA VERİYOR"

Türkiye Suriye'nin kuzeyinde bir cerrah gibi harekat yürütüyor. Sivilleri hiçbir şekilde hedef almadan bölgeyi temizliyor. Temizlediği bölgelere de gelip kendisi yerleşmiyor. Suriye Milli Ordusu'ndan askerlere bölgeyi bırakıp güvenliğin sağlanmasını istiyor. Türkiye bu bölgeye yabancı bir ülke değil ve Suriye'yi de Irak'ı da bölge coğrafyasını da avucunun içi gibi biliyor.

 

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