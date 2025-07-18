Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, güney Suriye’de yaşanan ve halen devam eden kanlı olayların "derin bir endişe ve büyük bir üzüntüyle" takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Süveyda'daki gelişmelerin silahı bir baskı aracı olarak kullanan ve fiili durumu dayatma yoluna giden, yasa dışı silahlı grupların yayılması sonucu ortaya çıktığı vurgulanarak, "Bu durum, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını doğrudan tehlikeye atmıştır." ifadesi kullanıldı.

"ÜLKENİN BİRLİĞİNE DOĞRUDAN BİR TEHDİT"

Sivillere yönelik saldırıların kınandığı ve reddedildiği belirtilen açıklamada, bu saldırılar "toplumun özüne bir hançer saplamak ve ülkenin birliğine doğrudan tehdit" olarak nitelendirildi.

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Açıklamada, Süveyda'da yerel gruplar arasında şiddetlenen ve çok sayıda kişinin öldüğü çatışmaları sonlandırmak üzere bölgeye özel bir güç gönderileceği vurgulandı.

Suriye Cumhuriyeti'nin bu olaylara ilişkin tavrının intikam mantığı gütmediğine işaret edilen açıklamada, bu tür eylemelere karşı toplumsal barışla hareket edilip yasalar ve adalet çerçevesinde karşılık verileceği belirtildi.

"ULUSAL SORUMLULUK, HERKESİN TEK BİR ÇATI ALTINDA; VATANIN VE YASANIN ÇATISI ALTINDA TOPLANMASINI GEREKTİRİR" Tüm taraflara itidal çağrısı yapılan açıklamada, "Suriye Cumhuriyeti, bir kez daha, tüm bileşenleriyle yurttaşlarının devleti olduğunu kanıtlamaktadır. Bu devlet, sadece belli bir mezhebe ya da gruba ait değildir. Ulusal sorumluluk, herkesin tek bir çatı altında; vatanın ve yasanın çatısı altında toplanmasını gerektirir." denildi. Açıklamada, vatandaşların güvenliği ve toplumun huzuru için büyük çaba sarf edildiği, çatışmaların durdurulması ve ihlallerin kontrol altına alınması yönünde ciddi girişimlerde bulunulduğu kaydedildi. Bölgeye gönderilecek askeri gücün, istikrarın sağlanması ve en kısa sürede yeniden huzura kavuşulması için yürütülen siyasi ve güvenlik adımlarıyla eşgüdümlü şekilde koordine edildiği bildirilen açıklamada, tüm yurttaşlara gerilimi tırmandırmaktan kaçınma ve toplumsal dokuyu korumak için omuz omuza çalışmaya devam etme çağrısı yapıldı. SURİYE ORDUSU, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG’YE KARŞI HALEP’İN DOĞUSUNA SEVKİYAT YAPTI Suriye ordusunun, terör örgütü PKK/YPG hareketliliğine karşı Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafır bölgesine takviye asker gönderdiği bildirildi.