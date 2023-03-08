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Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılması planlanan yürüyüş öncesi İstanbul'da Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Demir bariyerlerle çevrelenen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar ise saat 16.00'da kapatıldı. Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da, "8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü adı altında düzenlenmek istenen toplanma, toplantı, yürüyüş, oturma ve protesto eylemi idaremiz Beyoğlu ilçesi sınırları dahilinde kamu düzeni ve milli güvenliğin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır" denildi

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DHA

  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de saat 19.30'da yapılması planlanan 'Feminist Gece Yürüyüşü' öncesi güvenlik önlemleri alındı.
  • Son dakika: Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi! - Haberler

    DHA'nın haberine göre önlemler kapsamında Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklar demir bariyerlerle kapatılmaya başlanırken, birçok noktaya Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı araç getirildi.
  • Son dakika: Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi! - Haberler

    TAKSİM VE ŞİŞHANE İSTASYONU KAPATILDI

    Demir bariyerlerle çevrelenen Gezi Parkı önüne Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) TIR´ı konuşlandırılırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
  • Son dakika: Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi! - Haberler

    İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve fünilüker hatları saat 14.00 itibarıyla kapatıldı.
  • Son dakika: Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi! - Haberler

    Metro İstanbul´un sosyal medya hesabından da yapılan duyuruda "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
  • Son dakika: Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi! - Haberler

    Hatların kapatıldığından haberi olmayan bazı vatandaş ve turistler Taksim Metro istasyonunun kapalı olduğunu görünce geri dönmek zorunda kaldı. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklara girişler de saat 16.00'da kapatıldı.
  • Son dakika: Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi! - Haberler

    Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da, "8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü adı altında düzenlenmek istenen toplanma, toplantı, yürüyüş, oturma ve protesto eylemi idaremiz Beyoğlu ilçesi sınırları dahilinde kamu düzeni ve milli güvenliğin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır" denildi.
  • Son dakika: Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi! - Haberler
  • Son dakika: Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi! - Haberler

 

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