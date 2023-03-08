Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi

Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da, "8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü adı altında düzenlenmek istenen toplanma, toplantı, yürüyüş, oturma ve protesto eylemi idaremiz Beyoğlu ilçesi sınırları dahilinde kamu düzeni ve milli güvenliğin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır" denildi.