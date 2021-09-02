Tarla yolu tartışması kanlı bitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Tarla yolu tartışması kanlı bitti
ABONE OL

Akrabaların tarla yolu tartışması kanlı bitti: 3 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tarla yolu yüzünden akrabalar arasında çıkan tartışma bıçaklı, tüfekli kavgaya dönüştü. Ortalığın kan gölüne döndüğü olayda, biri ağır 3 kişi yaralandı

Son dakika: Tarla yolu tartışması kanlı bitti
Tarla yolu tartışması kanlı bitti
0:00 / 0:00
İHA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tarla yolu yüzünden tartışan akrabalar arasındaki kavgada, biri ağır 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Yavelli Mahallesinde yaşanan olayda, akraba oldukları öğrenilen Utku Demir (34), Ufuk Kılınç (32) ve baba Halil Kılınç (60) arasında kavga çıktı. İddiaya göre, Utku Demir, tarlasına geçmek için Halil ve Ufuk Kılınç’tan arazilerinde yol açmalarını istedi. Akrabalar bu yüzden mahkemelik oldu. Dün gece bir kez daha tarlada karşılaşan akrabalar arasında, ekili ürünlere zarar verme meselesinden dolayı münakaşa çıktı.

Ufuk Kılın&ccedil;
Ufuk Kılınç

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarlaya gitmek için traktörle mahsûlün üzerinden geçen ve maddî zarar verdiği öne sürülen Utku Demir tarafından feci şekilde darp edilen Ufuk Kılınç, yanında getirdiği pompalı tüfekle Utku Demir'e ateş etti. Bu sırada aynı tüfeği eline geçiren Utku Demir, Ufuk Kılınç'a bir el ateş etti. Yaşanan arbedede baba Halil Kılınç bıçakla yaralanırken, tekrar tüfeği alarak art arda iki el ateş eden Ufuk Kılınç, akrabası Utku Demir'i göğsünden ve baldırlarından vurdu.

Utku Demir
Utku Demir

Tarla kan gölüne dönerken,bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Utku Demir, Bursa Şehir Hastanesi'ne, Halil ve Ufuk Kılınç ise Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Utku Demir'in çok kan kaybettiği ve durumunun ciddi olduğu, baba ile oğlunun durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Karısını banyoya kilitleyip defalarca bıçakladı! - Haberler
GÜNDEM Karısını banyoya kilitleyip defalarca bıçakladı!
Kore Gazisi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM Kore Gazisi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
Katıldığı yarışmada hastalığını açıklayan akademisyen Başak, hayatını kaybetti
GÜNDEM Akademisyen Başak, hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda 'kaçak tur' stantları kuruldu - Haberler
GÜNDEM Beyoğlu'nda 'kaçak tur' stantları kuruldu
KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA! Son dakika: Kılıçdaroğlu Nevşehir'de STK'lara konuştu! - VİDEO HABER
GÜNDEM Kılıçdaroğlu Nevşehir'de STK'lara konuştu!
Boynuna perdenin zinciri dolanan Miray Elif, kurtarılamadı
GÜNDEM Perde zinciri Miray'ı hayattan kopardı
Defalarca bıçaklandı
GÜNDEM Defalarca bıçaklandı
Zehir tacirlerinden akılalmaz oyun! - Haberler
GÜNDEM Zehir tacirlerinden akılalmaz oyun!
BODRUM'DA YANGIN! Son dakika: Bodrum ve Milas'ta orman yangını!
GÜNDEM Bodrum ve Milas'ta orman yangını!
Adana'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
GÜNDEM Adana'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.