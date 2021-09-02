Tarla yolu tartışması kanlı bitti 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tarla yolu yüzünden tartışan akrabalar arasındaki kavgada, biri ağır 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Yavelli Mahallesinde yaşanan olayda, akraba oldukları öğrenilen Utku Demir (34), Ufuk Kılınç (32) ve baba Halil Kılınç (60) arasında kavga çıktı. İddiaya göre, Utku Demir, tarlasına geçmek için Halil ve Ufuk Kılınç’tan arazilerinde yol açmalarını istedi. Akrabalar bu yüzden mahkemelik oldu. Dün gece bir kez daha tarlada karşılaşan akrabalar arasında, ekili ürünlere zarar verme meselesinden dolayı münakaşa çıktı.

Ufuk Kılınç

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarlaya gitmek için traktörle mahsûlün üzerinden geçen ve maddî zarar verdiği öne sürülen Utku Demir tarafından feci şekilde darp edilen Ufuk Kılınç, yanında getirdiği pompalı tüfekle Utku Demir'e ateş etti. Bu sırada aynı tüfeği eline geçiren Utku Demir, Ufuk Kılınç'a bir el ateş etti. Yaşanan arbedede baba Halil Kılınç bıçakla yaralanırken, tekrar tüfeği alarak art arda iki el ateş eden Ufuk Kılınç, akrabası Utku Demir'i göğsünden ve baldırlarından vurdu.

Utku Demir

Tarla kan gölüne dönerken,bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Utku Demir, Bursa Şehir Hastanesi'ne, Halil ve Ufuk Kılınç ise Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Utku Demir'in çok kan kaybettiği ve durumunun ciddi olduğu, baba ile oğlunun durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.